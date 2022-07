Facebook ganha nova aba focada em publicações de amigos

O aplicativo do Facebook acaba de ganhar uma atualização com uma nova aba chamada Feeds, a qual se diferencia da primeira aba do app, cujo nome agora será Página Inicial.

A página oficial explica que os Feeds são “uma nova maneira de encontrar as publicações mais recentes de seus amigos, Favoritos, Páginas e Grupos”. Ou seja, diferentemente da Página Inicial, em que você vê uma celeuma de posts recomendados, de amigos, tudo junto, nos Feeds você verá o que de fato lhe interessa e de forma categorizada para fácil acesso. Isso quer dizer que não verá posts recomendados, apesar de ainda ver anúncios.

Entendemos que você pode querer mais opções quando se trata de classificar e ver seu conteúdo. Há momentos em que você pode saber exatamente o que está procurando — digamos, as últimas publicações de seus grupos — ou que pode querer encontrar conteúdo novo e divertido.

Já na Página Inicial, a empresa afirma que ficarão as “novas descobertas”. Ou seja, é aqui que os temidos algoritmos farão seu trabalho pesado, ao recomendar novos conteúdos e conexões. Nessa aba você também continuará publicando novas postagens, Reels, e também encontrará os Stories e outras publicações de suas conexões.

A novidade veio para, talvez, reviver a rede social e diferenciá-la de plataformas como TikTok — além do próprio Instagram — centradas em recomendações. Ao atender o pedido que muitos usuários tem feito de, pelo menos, não serem “interrompidos” pelas intervenções dos algoritmos, talvez alguns possam voltar a ver o Facebook com outros olhos.

A nova aba aparecerá no iOS na barra inferior; já no Android, ela aparecerá na barra superior. Se você tocar e segurar a aba, pode personalizá-la (ocultá-la ou fixá-la) na barra de atalhos. A empresa afirma que até a próxima semana a atualização já estará disponível para todos, mas no Brasil já conseguimos acessá-la normalmente.

E você que (ainda) utiliza o Facebook, curtiu a novidade? 😊