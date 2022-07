TikTok lança legendas automáticas com tradução para português

Como o TikTok tem crescido cada vez mais em várias partes do mundo, as novidades que estão chegando ao aplicativo são muito bem-vindas. A partir de agora, haverá mais ferramentas de tradução, incluindo legendas automáticas.

No ano passado, o app ganhou um recurso de transcrição para que os próprios criadores de conteúdo pudessem adicionar legendas aos seus vídeos. Agora, o app permitirá que as legendas sejam geradas automaticamente, o que poderá ser ativado pelos usuários.

Além de poder ver legendas no próprio idioma do vídeo, o que é ótimo para surdos, o app trará traduções nas legendas e também nas descrições dos vídeos. E tem mais: será possível traduzir até adesivos de texto nos vídeos.

Essas soluções para facilitar a tradução ajudam a superar as barreiras linguísticas e aproximam as pessoas por meio de entretenimento compartilhado. Por esses esforços, o conteúdo global se tornará mais acessível, independentemente do idioma que você fala e de onde você está no mundo.