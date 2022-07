Twitter detalha novos recursos focados nas Eleições 2022

Após anunciar uma série de recursos focados nas Eleições 2022 (de outubro), há alguns meses, o Twitter voltou a detalhar quais novidades preparou para tornar o debate político mais saudável e completo em sua plataforma.

Em um post no seu blog oficial, a rede social voltou a falar sobre a sua nova seção dedicada ao período eleitoral, encontrada na aba “Explorar” (🔎) e que reúne as principais notícias sobre os candidatos e suas campanhas. Em breve, entretanto, essa seção também passará a exibir gráficos atualizados semanalmente com os dados mais recentes das discussões sobre as eleições brasileiras.

A rede social também anunciou que passará a enviar notificações para seus usuários com atualizações sobre os assuntos mais relevantes e dicas sobre como participar do processo eleitoral. Cada uma delas, de acordo com a companhia, trará o “o contexto completo do que está acontecendo”, além de tweets de veículos e conteúdos ao vivo.

Esses alertas também incluirão informações sobre as eleições para cargos estaduais nos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Caso o usuário queira, será possível desativar o recebimento dessas notificações.

Outra novidade fica por conta dos novos emojis exclusivos das Eleições 2022, os quais já podem ser ativados ao utilizar hashtags específicas. Cada emoji faz referência a uma etapa diferente do período eleitoral e incentiva o público a ir até uma zona eleitoral.

Eis algumas das hashtags que contam com emojis próprios: #Eleições2022 , #VoteConsciente , #ProjetoEleição , #DebatesBR , #DebatesBrasil , #DebateBR , #DebateBrasil , #BoraVotar , #EuVotei e #CONFIRMA .

Por fim, o Twitter firmou uma parceria com o Politize!, organização especializada em educação política, para disponibilizar um novo bot criado para tirar dúvidas sobre as eleições e outras questões envolvendo o mundo da política. Para acessá-lo, basta enviar uma mensagem direta (DM) para o perfil da organização.