Apple já facilitou habitação para milhares de famílias nos EUA

Em 2019, a Apple prometeu investir US$2,5 bilhões para auxiliar o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em sua crise mobiliária. Desde então, o que foi prometido tem sido comprido, e a Maçã já levou projetos habitacionais a 25 condados do estado.

Publicidade

Hoje, a Apple divulgou que já chegou à marca de mais de US$1,3 bilhão investidos, contando com a parceria da California Housing Finance Authority (CalHFA), da Destination: Home e da Housing Trust Silicon Valley para ajudar muitos a alcançaram “novos começos” nessas comunidades.

Em Santa Cruz, o desenvolvimento da Pacific Station South da For the Future Housing – parceria da Apple com a Housing Trust Silicon Valley – começou no início deste ano. O edifício incluirá serviços médicos e odontológicos, bem como unidades designadas para indivíduos com deficiências de desenvolvimento e aluguel para indivíduos e famílias desabrigados ou em risco de serem desabrigados.

Em parceria com a CalHFA, a Apple já forneceu a milhares de pessoas de baixa ou média renda assistência hipotecária e a possibilidade de darem entrada para comprar suas moradias pela primeira vez.

Além disso, a empresa lançou um programa de investimento em moradias acessíveis, o qual liberou financiamento para quase 2 mil novas unidades em todo o estado. Dentre elas, estão as 315 unidades na Avenue 34 (Los Angeles), as quase 340 unidades em Redwood Gardens (Berkeley) e as mais de 230 unidades em Chico’s Cedar Village, inclusive para aqueles impactados pelo incêndio de 2018 (o chamado “Camp Fire”).

Publicidade

Estamos incrivelmente orgulhosos de ver famílias e vizinhos se mudarem para novas casas como resultado de nossa parceria com organizações de habitação a preços acessíveis em toda a Califórnia. A Apple está comprometida em encontrar soluções reais que possam ajudar nossas comunidades a prosperarem, e esses novos projetos representam um progresso tangível para tornar essa promessa uma realidade para muitos de nossos colegas californianos. —Kristina Raspe, vice-presidente de imóveis e instalações globais da Apple

A parceria com a Destination: Home, que trabalha para acabar com índice de pessoas sem sem-teto no Vale do Silício, também deu bons frutos. Junto à Apple, a organização sem fins lucrativos expandiu seu sistema de prevenção aos sem-teto (Homelessness Prevention System), o qual forneceu assistência financeira e de aluguel para mais de 20 mil famílias durante a pandemia da COVID-19. Com apoio da Apple, também foi possível financiar quase 1.700 unidades de moradias de apoio e de renda extremamente baixa na área da Baía de San Francisco, assim como levar Wi-Fi a várias comunidades habitacionais.

No comunicado à imprensa, a Apple destacou, ainda, um complexo habitacional em Pittsburg chamado Veterans Square. Inaugurado em março deste ano, o edifício possui 30 apartamentos e oferece moradia a veteranos e indivíduos com maior necessidade de moradia.

Com o apoio da Apple e da Housing Trust Silicon Valley, a Satellite Affordable Housing Associates abriu recentemente a Veterans Square em Pittsburg, Califórnia.

Marcus Ferdinand, coordenador de serviços do prédio, foi considerado pela Apple como sendo mais que um parceiro: “Ele é um conselheiro e amigo dos moradores do complexo, cuidando deles e se adaptando ao novo ambiente.” Ferdinand também comentou a iniciativa:

Publicidade

Parcerias como essa com a Apple são vitais. Fora delas, não há muito para as pessoas que não têm uma renda estável ou acesso a recursos familiares — é de partir o coração. Mas estou muito feliz por fazer parte disso e ajudar nossos moradores a começar de novo.

Além da história de Marcus, a Apple compartilhou os relatos de diversos moradores, os quais se sentem satisfeitos e realizados em suas novas moradias.

Outra empresa que tem ajudado bastante a minimizar os problemas habitacionais na Califórnia é o Google, que também compartilhou hoje os avanços de sua promessa em ajudar a área da Baía de San Francisco.

A gigante de Mountain View também se comprometeu a investir US$1 bilhão em 2019 e, desde então, tem apoiado o desenvolvimento de 23 projetos habitacionais somente nessa área, com promessas para ampliá-los ainda mais nos próximos três anos.

De fato, iniciativas como as das duas empresas são muito importantes. 👏