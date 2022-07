Apple TV+ recebe 6 indicações ao Emmy de Notícias e Documentários

Após ter recebido 51 indicações aos Emmy Awards de 2022, o Apple TV+ anunciou ontem que conseguiu mais 6 indicações ao Emmy de Notícias e Documentários de 2022.

O Emmy de Notícias e Documentários é apresentado pela Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas e celebra noticiários nacionais americanos, assim como documentários.

Apesar de suas séries e seus filmes originais já terem criado uma tradição de nomeação (precisamente, 1.121) e até ganhado diversos prêmios (250), essa é a primeira vez que o estúdio da gigante de Cupertino consegue ser indicado a esse prêmio.

Confira os títulos indicados e suas categorias:

Os vencedores da 43ª edição do Emmy de Notícias e Documentários serão revelados em cerimônias nos dias 28 e 29 de setembro de 2022.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

