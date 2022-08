Pedágios do Corredor Dom Pedro passam a aceitar Apple Pay

As rodovias do Corredor Dom Pedro, administradas pela Rota das Bandeiras, passaram a aceitar pagamentos do pedágio por NFC a partir de hoje, 1º de agosto. Além de cartões e outros sistemas que usam a tecnologia, isso quer dizer que agora é possível pagar a taxa usando o Apple Pay, no iPhone e no Apple Watch.

O Corredor é formado por oito praças e cinco rodovias — a novidade vale para todas. São elas: D. Pedro I (SP-065), entre Campinas e Jacareí, José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), entre Campinas e Valinhos; trechos da rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), entre Campinas e Mogi Guaçu; Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), entre Itatiba e Jundiaí; Romildo Prado (SP-063), entre Itatiba e Louveira.

Tanto cartões de crédito quanto de débito — das bandeiras Visa, Mastercard e Elo — são aceitos. Não há qualquer acréscimo no valor ao pagar por meio do NFC, mas, como lembrou o G1, não é possível pagar com senha.

O gerente de operações da Rota das Bandeiras, Thiago Alves, ressaltou como a tecnologia, que tem a aprovação da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, é mais rápida e eficiente que os pagamentos em dinheiro. Para quem não usa o sistema de tags — como o Sem Parar, o ConectCar ou o Veloe —, pagar por aproximação “é uma opção que contribui para a fluidez das praças de pedágio”, segundo ele.

O Apple Pay é um serviço presente nos dispositivos da empresa que permite a realização de pagamentos por aproximação de maneira mais prática e segura, conforme já dissecamos por aqui. No iPhone e no Apple Watch, é possível passar o cartão sem aproximação em máquinas compatíveis, como acabaram de se tornar as do Corredor Dom Pedro.

Vale lembrar que, para cadastrar um cartão no Apple Pay, ele precisa ser compatível com o serviço. Uma grande parte das instituições financeiras, porém, já oferecem suporte, como pode ser verificado em nosso guia completo de cartões compatíveis.