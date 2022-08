Instagram agora permite publicar conteúdos com NFTs

Após iniciar testes em maio, o Instagram liberou agora o suporte a NFTs , como divulgado pela Meta. A partir de hoje, será possível postar conteúdos de “colecionáveis digitais”, como a rede está chamando em português, em diversos países.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, também repercutiu a expansão dos NFTs em um post descontraído no Instagram. Nele, há uma foto — a se tornar NFT — de um antigo cartão da liga de baseball de que ele fazia parte quando criança.

Para fazer uso da novidade, é necessário associar a sua carteira ao Instagram — são suportadas Coinbase Wallet, Dapper, Rainbow, MetaMask e Trust Wallet; a Flow ganhará suporte em breve. Os sistemas de blockchain que atualmente funcionam com o app são Ethereum, Polygon e Flow.

Não há taxas para postar ou compartilhar NFTs no Instagram. É possível marcar tanto o detentor do token quanto o criador da obra, caso não haja configurações de privacidade que impeçam a associação. A Meta afirmou que o lançamento reflete seu desejo em “apoiar criadores que querem monetizar seu trabalho e a comunidade que aprecia o tema”.

Abaixo, um tweet do jornalista Thássius Veloso mostra como fica uma publicação com um NFT já em português.

NFT no Instagram! A rede social acaba de anunciar que a função estará disponível para usuários brasileiros. Por sinal, chamam de “colecionável digital”. pic.twitter.com/NNDil97O0M — Thássius Veloso 🎮 (@thassius) August 4, 2022

No comunicado, a Meta lembrou do impacto ambiental que têm os colecionáveis e se comprometeu a compensá-lo. “A Meta ajudará a reduzir o impacto das emissões que pode ser associado à exibição de colecionáveis digitais no Instagram comprando energia renovável”, disse a empresa.