Vídeo: Insta360 Link, webcam 4K com inteligência artificial

Há menos de uma semana, cobrimos aqui no site o lançamento da Insta360 Link — uma nova webcam com resolução 4K e inteligência artificial, criada pela empresa especializada em action cams, câmeras 360º, entre outros produtos bacanas.

Eis que já conseguimos pôr as mãos no produto e lhes trazemos aqui um vídeo completo de unboxing e hands-on, explorando todos os seus recursos e fazendo um comparativo com a webcam embutida no MacBook Pro de 16 polegadas com chip M1 Max.

Confira:

Como vocês podem ver, além de uma tremenda qualidade de imagem (graças principalmente a um sensor de meia polegada), temos inúmeros recursos incluindo rastreamento automático, modo DeskView, ajuste fino de cores e exposição, modo HDR em 1080p, controle por gestos, etc.

A Insta360 Link é compatível com macOS e Windows, e está disponível por US$300 no site da empresa. Estão inclusos na caixa a webcam, quatro marcadores para quadro branco reutilizáveis (para reconhecimento), um cabo USB-C e um adaptador de cabo USB-C para USB-A. Caso deseje, pode optar pelo kit com tripé por US$330.

