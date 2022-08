Insta360 lança webcam 4K com função à la Palco Central

A empresa Insta360, que é mais conhecida por suas câmeras 360º e câmeras de ação, lançou hoje sua primeira webcam — e ela promete se destacar e desbancar as demais do mercado.

A Insta360 Link é uma webcam 4K Ultra HD que possui um sensor de ½ polegada — maior do que qualquer outra no mercado —, oferecendo maior precisão e alcance dinâmico. Além disso, a webcam conta com dois microfones com cancelamento de ruído para abafar barulhos externos e melhorar a qualidade do áudio em sua chamada.

Você pode utilizá-la em cima de um monitor ou presa a um tripé. Entretanto, diferentemente das webcams convencionais, ela dispõe de um gimbal de três eixos, o qual facilita a movimentação para qualquer lado, inclusive na orientação retrato — ótima para vídeos para as redes sociais, por exemplo. E para quem procura um toque a mais de privacidade, sua lente apontará automaticamente para baixo depois de 10 segundos de inatividade.

Juntando sua capacidade de movimentação e os algoritmos da inteligência artificial, a webcam entrega um foco automático mais rápido e até traz um recurso semelhante ao Palco Central, da Apple, que identifica e rastreia movimentos. Junto disso, é possível habilitar controle por gestos (aumentar e diminuir o zoom ou mudar de modos), e um modo “quadro branco” — para quem apresenta com a ajuda visual e precisa de foco no quadro.

Outro recurso que parece com um implementado pela Apple é o modo DeskView, o qual permite enquadrar perfeitamente a mesa em alguma apresentação. Além disso, a webcam possui um modo HDR (disponível nas resoluções 1080p ou 720p, somente a 30qps).

O aplicativo Link Controller permite ajustar as configurações específicas da imagem, como brilho, exposição, balanço de branco, entre outras opções. Você também pode modificar as resoluções e taxas de quadros: 60qps em 1080p ou 720p ou 30qps em 4K. Há também diversos modos de disparo.

A Insta360 Link é compatível com macOS e Windows, e está disponível por US$300 no site da empresa. Estão inclusos na caixa a webcam, quatro marcadores para quadro branco reutilizáveis (para reconhecimento), um cabo USB-C e um adaptador de cabo USB-C para USB-A. Caso deseje, pode optar pelo kit com tripé por US$330.

