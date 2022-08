Vídeo: spam de calendário no iPhone, como resolver? #dicadorei

É bem capaz que você já tenha sofrido com isso ou, quem sabe, conheça alguém que já sofreu.

Do nada, começam a pipocar uma série de “compromissos” no Calendário do iPhone que nada mais são do que spam — alguns deles com propagandas de produtos, outros com alertas de vírus e afins.

Em uma nova série de vídeos que estamos estreando hoje em parceria com a Rei Assistência, explicamos o que é isso e como se livrar desse spam de calendário:

Se achou útil, compartilhe com parentes/amigos! 😊 #dicadorei

Apoio: Rei Assistência

A Rei Assistência é o famoso “Rei do iPhone da Santa Ifigênia”, especialista em assistência técnica com unidades na R. Santa Ifigênia, 78 – Centro, na R. João Cachoeira, 567 – Itaim Bibi e também no shopping Mega Polo Moda, no Brás. Visite-nos e faça uma avaliação gratuita, na hora!