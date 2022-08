Estreias do dia no Apple TV+: “Five Days at Memorial” e especial de Snoopy

Chegamos ao momento da semana que todos esperavam: a sexta-feira? Claro que não! Os lançamentos do dia no Apple TV+! 😛

Particularmente, confesso que eu estou bastante ansioso para conferir “Cinco Dias no Hospital Memorial” (“Five Days at Memorial”), nova série com Vera Farmiga sobre os eventos do furacão Katrina em Nova Orleans. Além disso, também está estreando hoje um novo especial de Snoopy, bem como novos episódios da segunda temporada de “Snoopy e sua Turma”.

“Five Days at Memorial”

Como dissemos, a nova série é baseada em eventos reais e mostra os acontecimentos marcantes durante o furação Katrina, em 2005, sob o olhar dos profissionais do Hospital Memorial, em Nova Orleans, onde ocorreram 45 mortes inexplicadas durante cinco dias de condições de sobrevivência desafiadores.

Baseado em eventos reais do furacão Katrina. Quando as águas da enchente subiram, a energia caiu e o calor aumentou, os cuidadores exaustos de um hospital de Nova Orleans foram forçados a tomar decisões difíceis e angustiantes.

Veja novamente o trailer da produção:

Adaptada do livro de Sheri Fink, a produção é escrita e produzida por Carlton Cuse (“Lost”) e John Ridley (“A Outra História do Universo DC”). O elenco também conta com Robert Pine (“CHiPs”), Cherry Jones (“Transparent”), Julie Ann Emery (“Better Call Saul”), Cornelius Smith Jr. (“Scandal”), Adepero Oduye (“Falcão e o Soldado Invernal”), Molly Hager (“Happyish”), Michael Gaston (“Blindspot”) e W. Earl Brown (“Deadwood”).

Nesta semana, a Apple também realizou a première da série em Los Angeles, a qual contou com a participação do elenco e da equipe de “Five Days at Memorial”.

Os três primeiros episódios já estão disponíveis no Apple TV+, os quais serão seguidos por novos lançamentos semanalmente, às sextas-feiras.

“Snoopy e sua Turma” e novo especial

A turminha dos Peanuts também está de volta nos novos episódios (7º ao 12º) da segunda temporada de “Snoopy e sua Turma” (“The Snoopy Show”)— cuja primeira parte foi lançada no começo deste ano —, para celebrar o aniversário de Snoopy.

The Peanuts gang has a special surprise for their favorite beagle's birthday.



Join the party with all new episodes of #TheSnoopyShow, August 12 on Apple TV+ https://t.co/WTnS6HW5mW pic.twitter.com/IoC25pnWPi — Apple TV+ (@AppleTVPlus) August 10, 2022

Eles também estão presentes novo especial “Snoopy apresenta: A Escola da Lucy” (“Lucy’s School”), no qual os professores são celebrados ao mostrar o quão difícil pode ser a tarefa de educar.

Tanto os novos episódios da segunda temporada de “Snoopy e sua Turma” quanto o especial “Snoopy apresenta: A Escola da Lucy” já estão disponíveis no Apple TV+.

