Meu Talking Tom+: o bichinho virtual chega ao Apple Arcade

Meu Talking Tom+, o icônico jogo da Outfit7, se juntou hoje aos títulos do Apple Arcade — depois de mais de 12 anos encantando um público das mais diversas faixas etárias.

Publicidade

Os fãs da saga certamente estarão familiarizados com as travessuras desse gato falante e superpopular — o qual já conta com 2,7 bilhões de downloads, segundo a desenvolvedora.

Em suma, você deverá basicamente cuidar de Tom, ou seja, conversar com ele, mantê-lo limpo e participar de diversos minijogos (como o famoso rolo de papel higiênico)! Além disso, Tom é capaz de repetir tudo o que você diz — daí a popularidade de gato falante.

Os novos jogadores também notarão que há uma série de desenhos animados disponíveis para assistir, bem como roupas e móveis para colecionar e destinos de viagem para serem explorados — ou seja, atividades com o bichinho é o que não vão faltar!

Publicidade

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.