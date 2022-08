Veja o trailer de “Sidney”, novo documentário do Apple TV+

O Apple TV+ liberou há pouco o trailer oficial de “Sidney” — sua mais nova adição ao seu crescente catálogo de documentários originais. A produção, que relembra a vida e carreira do lendário ator Sidney Poitier, estreará tanto no streaming quanto nos cinemas em 23 de setembro.

Publicidade

Considerado um dos maiores símbolos de representatividade em Hollywood, Poitier entrou para a história ao se tornar o primeiro homem negro a receber o Oscar de Melhor Ator, em 1963, pela atuação no filme “Uma Voz Nas Sombras”. Natural das Bahamas, Poitier morreu em janeiro deste ano aos 94 anos de idade, deixando para trás um legado de luta e uma série de personagens memoráveis.

Dirigido por Reggie Hudlin (“Marshall: Igualdade e Justiça”), o documentário tem Oprah Winfrey como produtora executiva e conta com a participação da família do ator. Seu elenco é recheado de nomes famosos, como Morgan Freeman (“Seven – Os Sete Crimes Capitais”), Lenny Kravitz, Denzel Washington (“A Tragédia de Macbeth”), Spike Lee (“Infiltrado na Klan”), Barbra Streisand (“Nasce uma Estrela”) e mais.

“Sidney” é uma parceria do Apple Original Films com a Harpo Productions e a Network Entertainment. Jesse James Miller (“Punk”) participa como roteirista.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.