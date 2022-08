ZAGG lança case ultrarresistente para iPads de 10,2 polegadas

A ZAGG lançou hoje uma nova case ultrarresistente para iPads (7ª, 8ª e 9ª gerações) de 10,2 polegadas, que busca atender às necessidades de profissionais da área da saúde. Chamada de Rugged Pro Connect, ela possui um teclado integrado destacável e se alimenta pela bateria do próprio tablet.

De acordo com a fabricante de acessórios, a case é resistente à água (classificação IPX2), protege o iPad de quedas de até dois metros e permite a aplicação de produtos desinfetantes — algo essencial em consultórios. Ela também conta com um protetor de tela embutido e suporte para o Apple Pencil.

O teclado da case, por sua vez, possui teclas do tipo “Stay-Put” projetadas para manterem-se firmes ao mesmo tempo que entregam uma experiência de digitação precisa e confortável. Além disso, é possível destacar o teclado da case quando não for preciso digitar.

Embora o acessório tenha como foco principal profissionais da área da saúde, sua robustez também pode atender às demandas de outros ambientes de trabalho que requerem um maior nível de proteção, como o da construção civil. Ela também é uma boa pedida para proteger iPads nas mãos de crianças, por exemplo.

A case usa o Smart Connector do iPad para transferir dados e receber energia, dispensando o uso do Bluetooth e de baterias. Ao contrário de outras opções da própria ZAGG, entretanto, ela não conta com um trackpad integrado e nem com retroiluminação para as teclas.

A Rugged Pro Connect já está disponível para compra no site da ZAGG por US$170, com frete grátis. Seu teclado está disponível apenas no padrão americano.

