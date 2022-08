Figurinha “Sua Vez” chega aos Reels do Instagram e do Facebook

Sabe aquela figurinha (a qual você talvez sequer saiba o nome) que cria correntes do tipo “poste uma foto do seu gato” no Instagram? Bom, ela se chama “Sua Vez” e, a partir de agora, está disponível não apenas nos Stories, como também nos Reels do Instagram e também do Facebook.

A novidade é mais uma no sentido de empurrar estimular o uso dos Reels, assim como a mudança que inclui todos os vídeos com menos de 15 minutos nessa categoria e os novos recursos de criação. E a resposta parece estar indo ao encontro das expectativas da Meta, já que, em abril, os vídeos verticais correspondiam a 20% do tempo gasto no Instagram.

A figurinha “Sua Vez” nos Reels tem uma mecânica bastante similar à dos Stories. Ao publicar uma foto/um vídeo usando-a, eles vão para uma página que reúne todo o conteúdo criado dentro da trend, onde também é mostrado quem a iniciou, caso o(a) criador(a) deseje.

You’ve seen the Add Yours stickers on Stories…



Now they’re coming to Reels so you can create or respond to prompts in videos 🔥 pic.twitter.com/JrixV5V06f — Instagram (@instagram) August 16, 2022

Além disso, outros recursos anunciados têm foco no Facebook, entre eles a função de postar o mesmo Reels no Instagram e no Facebook simultaneamente, a qual foi liberada para todos, além de métricas sobre os Reels para criadores no Estúdio de Criação e a possibilidade dar “Estrelas” (dinheiro) para usuários.

A partir de agora, também é possível fazer Remixes nos Reels do Facebook — isto é, gravar um clipe seu ao lado do de outra pessoa (já publicado). Outra novidade são Reels criados automaticamente, a partir de Stories e Memórias.

Além do aumento no uso, esses vídeos verticais também são bastante lucrativos para a Meta. A empresa fatura US$1 bilhão anualmente só com anúncios nos Reels, de modo que esse estímulo — por vezes excessivo — para o uso da plataforma não surpreende, em especial ante a competição ferrenha de concorrentes como o TikTok.