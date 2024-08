Como mudar a ordenação de respostas em posts do X [iPhone, iPad e web]

A rede social X (conhecida anteriormente como Twitter) segue liberando novos recursos para deixar a sua experiência de uso ainda melhor. A mais recente delas é a possibilidade de alterar a ordenação com que as respostas de uma publicação aparecem para você.

É possível ordená-las de três formas: com as respostas mais relevantes, as mais recentes e as mais curtidas. Confira como alterar isso no app do seu iPhone ou iPad e também na web! 🙂

Primeiramente, abra o post desejado na rede social. Em seguida, toque ou clique no menu suspenso “Respostas mais relevantes” ou “Mais relevante” e escolha uma das três opções disponíveis.

Simples, não é? 😊