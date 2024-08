Surge forte possibilidade de uma 4ª temporada de “Ted Lasso”; Apple TV+ ainda não confirmou

Fãs de “Ted Lasso” poderão ter motivos para comemorar em breve.

Publicidade

De acordo com uma reportagem do Deadline, o Apple TV+ e a Warner Bros. Television estão prestes a fechar um acordo para uma quarta temporada da aclamada série. Nenhuma das duas comentou o rumor, porém, até o momento.

As negociações envolvem o retorno de alguns dos personagens mais queridos do público, como Roy Kent (Brett Goldstein), Rebecca Welton (Hannah Waddingham) e Leslie Higgins (Jeremy Swift), e a produção promete trazer de volta o humor e o otimismo que definiram a série.

Embora a terceira temporada tenha sido promovida como o fim do arco principal da série, o sucesso contínuo e o amor do público por “Ted Lasso” parecem ter impulsionado a ideia de uma nova fase. Jason Sudeikis, criador e estrela da série, havia sugerido que a jornada de Ted Lasso estava completa, mas as recentes movimentações indicam que ainda há mais histórias a serem contadas dentro do universo do AFC Richmond.

Publicidade

O retorno de “Ted Lasso” seria uma vitória significativa para o Apple TV+, que considera a série um de seus maiores sucessos em termos de audiência e prestígio. Como sempre, todavia, há quem ache o retorno da série algo exagerado — talvez um spinoff faria mais sentido?…

Caso a quarta temporada de “Ted Lasso” seja mesmo confirmada em breve, não espera-se que sua produção comece antes de 2025. #believe

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.