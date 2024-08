Como editar as fontes do app Dicionário (Dictionary) do Mac

Muita gente não sabe, mas o Mac possui um aplicativo dedicado chamado Dicionário (Dictionary), ideal para ver a definição de palavras ou frases de um jeito bem simples. Além das definições propriamente ditas, você pode até mesmo verificar a Wikipédia para pesquisar alguma coisa.

Se quiser, é possível editar e reordenar as fontes que serão usadas para as definições do dicionário, nos idiomas que preferir usar.

Veja como é simples fazer isso! 📕

Com o app Dicionário aberto, vá até Dicionário » Ajustes… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command , .

Em seguida, marque as caixinhas ao lado das fontes que quiser usar para o dicionário do macOS. A ordem daquelas que forem selecionadas determinará a exibição no app Dicionário e a busca da definição de palavras.

Para mudar a ordem, basta clicar e arrastar o cursor em cima de uma delas para o novo local.