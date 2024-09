Promoções na App Store: Teach Your Monster to Read, Defending Earth, MeetingMenu e mais!

Nesta terça-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Teach Your Monster to Read, criado pelo pessoal da quase homônima Teach Your Monster, é um jogo educacional bem interessante e nosso destaque do dia!

Seja para atividades na escola ou para pais que desejam auxiliar no desenvolvimento da leitura de seus pequenos, o jogo coloca a criança no papel de um responsável por um monstro, que em uma jornada divertida e educativa — com fases coloridas, letras e personagens animados — educam ao mesmo tempo que entretêm.

Confira um vídeo do jogo:

Apesar de estar disponível apenas em inglês, vale aproveitar a oferta! 😉

Publicidade

Ah, temos ainda outro título da mesma desenvolvedora em oferta, esse com livros para jovens leitores:

Abaixo mais aplicativos que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

Defesa espacial.

Publicidade

Utilitário musical.

Jogo de aventura.

App para macOS

Utilitário para reuniões virtuais.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♀️‍➡️