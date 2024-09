Apple TV+ anuncia série “Widow’s Bay”, criada por Katie Dippold

O Apple TV+ encomendou uma nova série chamada “Widow’s Bay”, que mesclará horror com comédia em dez episódios, a qual tem como showrunner, criadora e produtora executiva Katie Dippold (“As Bem-Armadas”).

O episódio piloto da série será dirigido pelo indicado ao Emmy Hiro Mura, um cineasta consagrado que participou da direção e produção de sucessos como “Sr. e Sra. Smith”, “O Urso”, e auxiliou Donald Glover na direção de um dos episódios de “Atlanta”. Mura contará também com a participação de Claudia Shin e Carver Karaszewski na produção.

“Widow’s Bay” será uma adaptação da série de livros homônima de Rebecca Regnier, que conta a história sobre uma ilha misteriosamente amaldiçoada da Nova Inglaterra e seus cidadãos supersticiosos, liderados por um prefeito que se recusa a acreditar em seus avisos.

A série ainda não tem data para estrear, já que sua pré-produção ainda deverá começar em breve.

