Apple TV+: elenco de “Way of the Warrior Kid”, com Chris Pratt, ganha novos nomes

Comentamos há alguns dias que o Apple TV+ havia adquirido os direitos de adaptação da obra “Way of the Warrior Kid” (do autor Jocko Willink) e que o elenco da produção já estava sendo definido.

Publicidade

Nesse sentido, além de Chris Pratt, Linda Cardellini e Jude Hill, os jovens Ava Torres e Levi McConaughey ingressaram recentemente ao elenco do filme — mas seus papéis ainda não foram revelados.

Escrito por Will Staples e dirigido por McG (“Exterminador do Futuro: A Salvação”), “Way of the Warrior Kid” acompanha um garoto inseguro (Hill) que sofre bullying e enfrenta outras dificuldades.

Até que seu tio Jake (Pratt), um oficial de elite da Marinha, se machuca em uma missão e se muda para a casa de sua irmã (Cardellini) para reabilitação. Quando ele descobre as dificuldades enfrentadas por seu sobrinho, Jake assume uma nova missão: usar seu treinamento no Exército para ajudar o jovem.

Publicidade

A produção é resultado de uma parceria entre a Apple e a Skydance Media, sob responsabilidade de David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Ben Everard.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline