Apple TV+ anuncia quarta temporada de “Acapulco” para 2025

Quem acompanha a história de Máximo, em “Acapulco”, ganhou hoje um motivo para comemorar. Isso porque o Apple TV+ confirmou há pouco a quarta temporada da série de comédia, a qual deverá ser lançada em 2025.

Segundo a Apple, desde a estreia de “Acapulco”, a série é aclamada como “vibrante, colorida e extremamente agradável”, a qual é “trazida à vida com cores de arregalar os olhos e um elenco encantador de atores coadjuvantes”. Tanto é que a produção se tornou a série mais nomeada aos Imagen Awards deste ano, recebendo nove indicações no total.

O astro e produtor executivo da série, Eugenio Derbez, comentou a notícia sobre a renovação:

Ter a Apple encomendando uma quarta temporada de “Acapulco” é mais do que emocionante. Sou incrivelmente grato aos nossos parceiros, ao talentoso elenco e equipe, e especialmente ao público, cujo amor e apoio tornaram essa jornada possível. É raro que programas centrados em histórias latinas cheguem tão longe, e isso torna esse marco ainda mais significativo. A representação importa, e continuar a compartilhar essas histórias vibrantes em um palco global é algo de que Ben Odell e eu temos muito orgulho. Obrigado por nos ajudar a quebrar barreiras e celebrar nossa cultura. Mal podemos esperar para mergulhar de volta em Las Colinas para mais diversão, risadas e emoção com todos vocês!

O cocriador e produtor executivo Austin Winsberg também celebrou o anúncio da quarta temporada:

Somos muito gratos à Apple e a todos os nossos parceiros da Lionsgate por nos darem o privilégio de fazer outra temporada desse programa esperançoso, sincero e encantador. Chegar a uma quarta temporada só acontece quando um programa tem uma equipe incrível de atores, membros da equipe e produtores. Não poderíamos estar mais animados para retornar a Las Colinas e colaborar novamente com um grupo de pessoas tão talentosas, trabalhadoras e gentis.

Além de Derbez, o elenco de “Acapulco” inclui estrelas como Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco e Carlos Corona.

Nos bastidores, Ben Odell atua como produtor executivo ao lado de Derbez. A série também é criada por Eduardo Cisneros e Jason Shuman. Já Sam Laybourne atua como showrunner e produtor executivo.

Todas as três primeiras temporadas já estão disponíveis no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

