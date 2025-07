Threads permite usar mídias de outros posts e libera tópicos em alta no Brasil

Mais recentemente, o Threads liberou algumas novidades — sendo uma delas voltada para o público brasileiro.

Antes de conferi-las, porém, vamos falar sobre outra novidade que a rede disponibilizou: a possibilidade de incorporar mídias (como fotos e vídeos) de publicações de terceiros.

Conforme informações do Sorcererhat Tech, o recurso pode ser acessado no botão de republicar; por ele, ao tocar na opção “Usar mídia”, o novo post com a mídia embutida é exibido. A novidade, porém, está disponível somente no app — e pode ser desativada pelo usuário.

A opção já era bastante utilizada no X (ex-Twitter) — o qual, vale lembrar, segue bloqueado no Brasil —, principalmente na criação de memes.

Trending topics no Brasil

Testado nos Estados Unidos em fevereiro passado e lançado por lá no mês seguinte, o recurso de tópicos em alta (trending topics) está começando a dar as caras no Brasil, conforme apurado pela equipe do MacMagazine.

Como é possível notar, porém, os tópicos em alta não estão totalmente adaptados para o Brasil. Além das descrições em inglês, os assuntos são basicamente os mesmos dos EUA.

Além disso, pode ser que nem todos os usuários tenham acesso aos tópicos em alta (acessível na aba de pesquisa do app) no momento — o que indica que sua liberação pode estar ocorrendo gradualmente.