Apple anuncia novidades focadas em séries narrativas para o Podcasts

Com o objetivo de destacar séries narrativas no Apple Podcasts, a Maçã anunciou hoje que o aplicativo ganhará uma nova seção para destacar esse tipo de conteúdo com uma categoria própria dentro do serviço.

Em uma forte concorrência com o Spotify e o YouTube, a Apple vem atualizando com constância seu aplicativo proprietário de podcasts. Dessa vez, o objetivo da empresa é colocar séries narrativas — programas feitos para se ouvir em ordem — em evidência com inúmeros gêneros para todos os tipos de públicos.

Entre as novidades, está uma playlist chamada Apple Essentials, na qual será divulgada mensalmente uma série narrativa de destaque, começando este mês com “Ghost Story” — uma série narrativa original da Wondery em colaboração com a Pineapple Street Studios, da Audacy.

Outro fator que demonstra o comprometimento da empresa em destacar essa categoria é que a playlist de séries no Apple Essentials será completamente livre de anúncios, podendo ser aproveitada de forma ininterrupta.

Bela iniciativa, não? 🙂