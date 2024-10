Usuários reclamam de linhas horizontais nas telas dos seus iMacs de 24″ (M1)

Você é dono(a) de um iMac de 24 polegadas com o chip M1 e notou linhas horizontais surgirem na porção inferior da tela do seu computador? Se sim, saiba que você não está sozinho(a).

Como notado pelo MacRumors, desde meados do ano passado uma série de usuários têm ido à internet reclamar desse problema em redes sociais e fóruns, incluindo os da Apple. É possível encontrar relatos muito parecidos no Reddit, no fórum da firma de reparos iFixit e no do próprio veículo, bem como em blogs independentes.

A causa desse problema ainda não está clara, mas todos esses relatos têm algo em comum: as linhas apareceram cerca de dois anos após a data de compra do iMac, que foi lançado pela Apple no começo de 2021. Boa parte dessas pessoas também disseram que o canto superior direito do computador começou a ficar quente ao toque depois que essas linhas horizontais surgiram no display.

Soluções mais tradicionais, como reinstalar o macOS ou testar diferentes níveis de brilho, não funcionaram para os usuários afetados. Alguns deles até chegaram a conectar o computador a displays externos, que funcionaram perfeitamente, indicando se tratar mesmo de um problema da tela integrada do computador.

Como os produtos da Apple contam com garantia de apenas um ano (a menos que você esteja na União Europeia), alguns usuários tiveram que pagar pelo conserto do display — que não é nada barato, diga-se. Outros iMacs até tiveram as suas telas consertadas de graça (e sem AppleCare+) após os seus donos explicarem a situação para os técnicos da Apple, mas a causa do problema continua desconhecida.

Como bem sabemos, a Apple atualizou o iMac de 24″ em outubro do ano passado com o chip M3, mas não dá para ter certeza se esse problema foi solucionado na revisão mais recente do computador.

Notaram algo parecido por aí? Comentem!

