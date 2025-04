Review: Smart Lock U100, fechadura inteligente compatível com HomeKit!

Estou testando a Smart Lock U100, da Aqara, há algum tempo. Já havia comentado (principalmente nosso podcast) que estava gostando muito dela e que escreveria um review sobre. Bem, promessa é dívida. E dívida a gente paga — ainda que com atraso, mas paga! 😛

Antes de entrar nos detalhes, vamos falar um pouco do produto em si. A Aqara U100, lançada em meados de 2023, é uma fechadura inteligente que promete não apenas segurança e praticidade, mas também integração perfeita com ecossistemas de automação residencial, especialmente o da Apple (HomeKit), que é o que mais nos interessa por motivos óbvios. A ideia deste review é focar justamente nessa integração com o sistema dos aparelhos da Apple.

O que vem na caixa

Smart Lock U100

Manual do Usuário

Diagrama de instalação

Duas chaves físicas

Quatro pilhas AA

Ferramenta para remoção da tampa interna

Kit de parafusos de tração oposta

Kit de parafusos da fechadura e da placa de impacto

Kit de parafusos da placa de montagem

Design

A fechadura tem um design elegante e um visual bem moderno, com uma construção robusta em liga de zinco (que tem tudo para garantir durabilidade). Ela está disponível em duas cores: cinza (a que estou usando) e prateada.

Ainda que elegante e moderna, eu diria que sua aparência é discreta, adaptando-se bem a diversos estilos de portas e ambientes — sem chamar muita atenção. Olhando para ela, vemos um teclado numérico touch e um leitor de impressões digitais, os quais são integrados ao painel frontal, oferecendo uma interface intuitiva e fácil de usar.

É bom reforçar que ela não vem com a maçaneta de abertura da porta em si — a ideia é aproveitar a que você já tem.

Ela funciona com quatro pilhas AA, as quais, dependendo do seu uso, devem durar de seis a oito meses — pelo menos aqui essa é a realidade. Na parte inferior, há uma porta USB-C que você pode utilizar de forma emergencial, caso a pilha tenha terminado, para fornecer energia (com uma powerbank, por exemplo) a fim de abrir a porta usando algum método que não seja a chave física (mais sobre isso abaixo).

Dentro da fechadura, há três botões: reset (você sabe para que serve), set (para fazer ajustes) e HomeKit (para configuração inicial, caso escanear o código do produto não seja suficiente).

Caso você esteja pensando em uma instalação externa, saiba que ela tem classificação IP65 (proteção contra poeira e jatos d’água), podendo operar entre 0ºC e 65ºC.

Recursos

São cinco opções para você abrir a fechadura — um diferencial e tanto levando em consideração outras fechaduras inteligentes do mercado. São elas:

Leitor de impressões digitais: um sensor capacitivo com uma precisão muito boa (taxa de 98,6% de acerto), e que faz a leitura e o desbloqueio com bastante rapidez (menos de 0,5 segundo). No mais, é possível armazenar até 50 impressões digitais. Teclado numérico: permite a criação de códigos PIN permanentes, temporários ou até mesmo de utilização única — úteis para visitantes ou pessoas que trabalham na sua casa. Também é possível adicionar dígitos aleatórios à sua senha e protegê-la de olhos alheios, dando ainda mais segurança. NFC : sim, você pode abrir a porta simplesmente aproximando o seu iPhone ou Apple Watch — a Aqara U100 foi uma das primeiras do mercado a ter esse suporte, inclusive. Também é possível utilizar tags (ideal para crianças ou idosos, por exemplo) ou outros acessórios NFC. Controle via app: Usando o aplicativo Casa (Home) da Apple ou o Aqara Home, é possível monitorar e controlar a fechadura remotamente. Chave física: a boa e velha chave física também está presente.

Falarei sobre a minha experiência em si com esses métodos de abertura mais abaixo.

Instalação

Instalar uma fechadura nunca é algo simples. Pode até não ser difícil, mas algum trabalho vai dar.

A U100 não é das mais complicadas, mas a realidade é que isso depende mais da sua porta e da sua fechadura atual do que qualquer outra coisa. No meu caso, por exemplo, eu tive que retirar uma bem antiga que estava na porta e até mesmo chamar um carpinteiro para fazer um remendo tanto na porta quando no caixonete em si para que o aspecto dessa troca não ficasse tão evidente.

Mas, de novo: isso depende muito da situação de cada um. É bem possível que, no seu caso, seja necessário apenas retirar a fechadura antiga e fazer alguns poucos ajustes na porta e no caixonete para que a U100 entre sem nenhum problema.

O legal é que a U100 já vem com um manual bem completo, inclusive com diagramas de furação e tudo mais caso seja necessário fazer isso na sua porta. No mais, eles também têm um vídeo mostrando o passo a passo da instalação — eu realmente não filmei essa parte, pois aqui no meu caso foi um vai e vem muito grande.

Configuração inicial

A configuração em si também é bem simples. Você pode optar por fazer isso diretamente pelo app Casa ou pelo Aqara Home. Ou, claro, fazer os dois e controlar as coisas utilizando ambos aplicativos.

Não tem muito mistério, aqui. Para adicionar ao app Casa, basta escanear o código HomeKit do produto e seguir as instruções na tela; no app da Aqara, você toca no sinal de +, em “Add Accessory” e segue as instruções também.

Nem vale focar nisso pois o processo é bem fácil mesmo, nas duas plataformas.

App Casa

Sendo um produto 100% HomeKit, eu fiquei animado em ter uma fechadura que poderia ser controlada pelo app Casa. Mas a verdade é que você abre mão de muita coisa para utilizar somente o app nativo da Apple. Diria que nem vale a pena utilizar somente assim.

Mas para efeito de esclarecimento, aqui vai o que é possível fazer pelo HomeKit:

Abrir e fechar a porta manualmente.

Ser notificado quando a porta abrir ou fechar.

Checar o nível de bateria da fechadura.

Gerenciar o acesso de hóspedes (apenas por códigos).

Criar automações (como, por exemplo, trancar a porta caso a última pessoa saia de casa).

Criar cenas (ao dizer “Boa noite” para a Siri, trancar a porta — e realizar outras ações com outros acessórios, como apagar luzes e fechar a cortina).

Não deixa de ser uma integração legal e isso tudo quebra um bom galho numa interface que, sem dúvida, é mais legal que a do app da Aqara. Mas para tirar proveio real da fechadura, não tem jeito: você precisa do app oficial dela.

App Aqara Home

Por esse app, você tem muito mais poder e opções. Por ele, podemos fazer basicamente tudo o que o app Casa faz, além de:

Conferir registros de abertura e fechamento da porta (logs).

Criar senhas de uso único (que, após utilizadas, são apagadas do sistema).

Gerenciar níveis de usuários diferentes: Administradores : podem abrir a porta por códigos, impressão digital ou aparelhos NFC, além de poder resetar a fechadura. Usuários comuns : podem abrir a porta usando todos os métodos. Temporários : apenas podem abrir a porta com códigos temporários (com validade).

Configurar alarmes (para caso alguém erre a senha algumas vezes).

Travar a fechadura (caso alguém erre a senha dez vezes).

Permitir abertura remota (pelo app ou por senhas temporárias).

Fechar a porta automaticamente (mais sobre isso abaixo).

Configurar o Modo de Passagem (para a porta não trancar de forma automática quando estiver nesse modo).

Modo Distância (recebimento de notificações e algumas automações com hubs) e Modo Não Perturbe (autoexplicativo).

Configurar com outras plataformas além do HomeKit (Alexa e Google).

Atualizar o firmware da fechadura.

Criar automações e cenas com dispositivos da Aqara (não necessariamente com suporte ao HomeKit).

Cada pessoa pode ter até dez impressões digitais cadastradas, duas senhas e até dois dispositivos NFC configurados — vale notar que iPhones e Apple Watches não contam como dispositivos NFC, já que eles abrem a porta utilizando um recurso ligado ao HomeKit; você nem mesmo consegue configurar um iPhone como um aparelho NFC no app Aqara Home.

Ou seja, se você quer uma experiência completa, é preciso utilizar também o app Aqara Home, não tem jeito.

Usando a fechadura

Abrindo a porta

Como disse, você pode abrir a porta de diversos jeitos. Aqui em casa utilizamos praticamente todos (menos a chave física, afinal temos uma fechadura inteligente). Abaixo, um vídeo rápido mostrando todos os modos em ação:

Eu, particularmente, prefiro abrir encostando o iPhone ou o Apple Watch — afinal sempre estou com eles na mão. Mas também uso bastante a impressão digital.

Minhas filhas revezam entre digital e senhas. Aqui é bom frisar que dedo de criança pode ser um “problema” para a U100 reconhecer — algumas vezes a fechadura tem um pouco de dificuldade, o que é compreensível pois o dedo delas não preenche o sensor de forma completa.

Minha esposa, por outro lado, só utiliza impressão digital. E o bom da U100 é isso: ter muitas opções!

Fechando a porta

Isso me surpreendeu. Ao bater a porta por fora, você pode tocar na tecla do cadeado que ela tranca. Mas a Aqara desenvolveu um recurso chamado “Auto Unloking” que é muito legal! Ela simplesmente tranca sozinha, sem precisar conversar com outros sensores ou acessórios.

Isso porque ela tem um giroscópio que serve para detectar quando está fechada (você precisa “treinar” ela antes de ativar o recurso). E isso funciona MUITO bem, com uma taxa de erro (deixar de trancar ou tranca antes da hora) muito baixa.

Mas não se preocupe: se por um acaso você achar que a porta trancou, mas não trancou (ela ficou encostada, travada ou algo do tipo), você será devidamente avisado (seja por notificação ou até mesmo por alarmes sonoros).

No mais, você tem a opção de trancar a porta manualmente (por dentro) ou remotamente, pelos apps Casa e Aqara Home.

Modos, automações e cenas

Como ela está instalada na porta da frente da minha casa, eu não cheguei a utilizar alguns recursos como Modo de Passagem, Modo Não Perturbe ou coisas do topo. Também não é o tipo de produto que eu acho interessante fazer automações — afinal, eu já configurei ela para trancar sempre que for fechada.

Mas claro, é bom saber que essas opções existem e estão disponíveis para quem precisar.

Segurança

A fechadura conta com uns ajustes bem interessantes para minimizar coisas como deixar a porta aberta. Ao abri-la de forma remota usando o app Casa (ou ecossistemas como Google/Alexa), você pode, por exemplo, ativar a opção “Auto Locking” (ainda em beta) para fechar a porta automaticamente caso ela não mexa (ou seja, caso ninguém tente abri-la), podendo escolher ainda o delay para que ela feche (entre três segundos e três minutos).

Ela também conta com um recurso no qual, se alguém errar uma senha ou se a impressão digital não for lida por dez vezes seguidas, a fechadura será trancada e não pode será ser aberta utilizando impressões digitais, senhas ou NFC por 30 minutos (na verdade, você pode mudar esse período para algo entre 1 e 30 minutos). Para abrir a porta, você precisa necessariamente fazer isso pelo app, usando a chave física ou Bluetooth.

Por fim você também pode configurar um alerta sonoro (sim, a fechadura tem alto-falante) para quando a porta não for fechada — nesse caso, você pode escolher a duração do alarme e quando ele será iniciado.

Notificações duplicadas

Como disse, você só consegue tirar o máximo proveito da U100 se utilizar tanto o app Casa quanto o Aqara Home. Mas isso tem alguns contras, como por exemplo receber notificações de abertura e fechamento da porta de forma duplicada (dos dois apps).

É claro que você pode simplesmente desabilitar as notificações em um dos apps. Mas eu não fiz isso por duas coisas: no app Aqara Home, você tem acesso a mais informações na notificação, como por exemplo quem abriu a porta e usando qual método.

E por que, então, não desativar as notificações no app Casa? Justamente pela integração que você só tem no ecossistema da Apple — como, por exemplo, receber notificações na TV enquanto está assistindo a um filme ou uma série na Apple TV.

Por isso, decidi conviver com notificações duplicadas mesmo. Ainda assim, no app Casa você pode personalizar como quer receber as notificações (horário, quando alguém estiver em casa, quando você estiver em casa, quando ninguém estiver em casa, etc.).

O que poderia ser ainda melhor?

Como estou morando fora do Brasil, recebo muitas visitas de familiares. E esse é um ótimo cenário para ter uma fechadura inteligente, pois eu posso cadastrar a digital de familiares que vêm com mais frequência, bem como criar senhas para visitas temporárias.

Uma coisa que eu não gostei da U100 é que você precisa necessariamente estar muito próxima dela (iPhone conectado via Bluetooth com a fechadura) para gerenciar usuários.

Você até pode criar uma senha única temporária fora de casa, para alguém entrar na sua casa (alguma emergência, algum vizinho que foi regar suas plantas ou algo do gênero). Mas você não conseguirá, por exemplo, criar um usuário novo para uma determinada pessoa e escolher uma senha para ela — muito menos, é claro, cadastrar uma digital à distância. Também não é possível apagar um usuário e suas respectivas digitais/senhas.

Eu até entendo essa necessidade de estar fisicamente no local — não deixa de ser uma camada de segurança extra, afinal caso o seu telefone seja roubado e a pessoa tenha acesso à sua senha, ela não poderá modificar essas coisas. Mas não deixa de ser algo chato.

Outra coisa que poderia mudar e tornar o uso dela ainda mais fácil: ao digitar a senha (que pode ter de seis a dez dígitos), você precisa confirmá-la tocando na tecla do cadeado. Seria muito mais fácil se você simplesmente digitasse a senha correta e a porta abrisse. Mas imagino que essa medida exista justamente por você pode configurar senhas com poucos ou muitos dígitos — dessa forma, precisa confirmar que você terminou de digitar a senha tocando em algum botão.

Um problema que a Aqara resolveu

Um problema grave que eu tive foi chegar em casa e a porta não abrir por nada (seja por código, digital ou aproximando o iPhone/Apple Watch). Para a minha sorte, tinha gente em casa. Para fazer a fechadura voltar a funcionar, tive que retirar uma pilha e colocá-la novamente.

Isso aconteceu duas vezes. Na segunda, eu pesquisei e vi que outras pessoas também estavam passando por esse problema, sem uma solução definida. Ao entrar em contato com a Aqara, eles disseram que se tratava de um problema de hardware que afetou algumas poucas unidades (as primeiras fabricadas), e que eles estavam trocando todas essas fechaduras por novas. Ou seja, problema resolvido — que, de fato, nunca mais aconteceu.

Ainda assim, por essas e outras, não custa também deixar a chave física dentro da carteira ou da bolsa (ou dentro do carro, por exemplo) — afinal, problemas podem acontecer.

Conclusão

Eu estou muito satisfeito em utilizar a U100. Ela tem tudo o que eu poderia esperar de uma fechadura digital inteligente. É claro que ela pode melhorar — e eu não tenho dúvida de que a Aqara lançará uma futura geração ou um novo modelo ainda mais completo.

Ainda assim, os diversos métodos de abertura, o fechamento inteligente, o suporte a múltiplos usuários e a compatibilidade com HomeKit (que permite a abertura com iPhones e Apple Watches) é tudo que um usuário mergulhado no ecossistema da Apple poderia desejar de uma fechadura inteligente.

Se você não é uma pessoa que busca algo um pouco mais simples, saiba que a Aqara também tem a U50, uma fechadura praticamente igual à U100, porém sem o sensor de impressões digitais.

A Aqara infelizmente não vende seus produtos de forma oficial no Brasil, então você precisa importá-los de alguma forma. Na Amazon americana, por exemplo, a U100 está saindo por US$190 (preço promocional), enquanto a U50 está por US$150.

