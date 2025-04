Como fixar e desafixar timers no Apple Watch

O aplicativo Timers do Apple Watch ganhou um novo recurso com a chegada do watchOS 11.

Trata-se da possibilidade de fixar e desafixar os seus timers favoritos, para um acesso mais rápido quando precisar acioná-los no seu dia a dia. Veja como proceder! ⌚️

Abra o app Timers no relógio e role até a parte inferior da tela, usando o dedo ou a Digital Crown. Toque em “Editar” e selecione o ícone de um alfinete ao lado de cada timer que quiser fixar.

Quando estiver satisfeito, toque em “OK”, ainda na parte inferior da tela do smartwatch.

Para desafixá-lo, entre novamente no modo de edição e escolha o ícone de um alfinete com o fundo branco.

