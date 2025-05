Após queda, ações da Apple voltam a valorizar e fecham em valor recorde

Algumas pessoas devem se lembrar que, em meados deste ano, as ações da Apple [ $AAPL ] valorizam de forma acelerada, batendo múltiplos recordes sucessivos. Após esse período de bonança para os investidores, porém, os papéis da companhia registraram uma queda significativa, a qual só foi revertida nesta semana.

Assim, após registrar um valor recorde de US$237,49 na terça-feira (15/10) — mas ficarem abaixo disso no fechamento da NASDAQ —, as ações da companhia fecharam nesta sexta-feira cotadas a US$235 (um aumento diário de 1,23%), uma nova máxima.

O último valor recorde, cabe lembrar, foi registrado no dia 16 de julho, quando as ações da companhia fecharam no valor de US$234,82.

Atualmente, o valor de mercado da Apple é de US$3,573 trilhões, mantendo-se no primeiro lugar entre as três maiores empresas de capital aberto.