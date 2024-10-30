Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple TV+: 2ª temporada de “Presumed Innocent” terá protagonista feminina

Douglas Nascimento
30/10/2024 • 09:18
Divulgação da segunda temporada de "Presumed Innocent"

Após o sucesso de “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), projetada inicialmente para ser uma minissérie, o Apple TV+ resolveu transformá-la em uma série antológica. Como sabemos, a segunda temporada foi anunciada pela Apple poucas semanas após a estreia bem-sucedida da produção no serviço.

Publicidade

Como a primeira temporada apresentou uma história fechada, a segunda mostrará uma trama completamente diferente, mas obviamente ainda com a mesma temática criminal. De acordo com o Deadline, o serviço adquiriu os direitos de “Dissecation of a Murder”, livro de Jo Murray previsto para ser lançado em 2026.

Posts relacionados

A história da vez será protagonizada por uma mulher, Leila Reynolds, a qual enfrentará seu primeiro caso de assassinato. Totalmente fora da sua zona de conforto, ela terá que lutar para manter seus próprios segredos enterrados, uma vez que o réu a exige como defensora e seu marido é o promotor do caso.

A aquisição da história ainda não lançada (e, portanto, não testada com o público) marca uma diferença relevante em relação à primeira temporada, uma vez que ela foi baseada no um livro homônimo de sucesso o qual acabou virando um filme bem-sucedido protagonizado por Harrison Ford em 1990.

Publicidade

De acordo com o site, assim como em outras séries antológicas (por exemplo, “The White Lotus”, da HBO), chegou-se a cogitar que um ou dois personagens da primeira temporada estivessem também na segunda, mas não está claro se isso ainda é uma possibilidade.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Estreia do dia no Apple TV+: “Você Faria o Mesmo”
Próx. Post

GitHub lança Copilot for Xcode com novas funções em prévia pública
Posts relacionados