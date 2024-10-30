Apple TV+: 2ª temporada de “Presumed Innocent” terá protagonista feminina

Após o sucesso de “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), projetada inicialmente para ser uma minissérie, o Apple TV+ resolveu transformá-la em uma série antológica. Como sabemos, a segunda temporada foi anunciada pela Apple poucas semanas após a estreia bem-sucedida da produção no serviço.

Como a primeira temporada apresentou uma história fechada, a segunda mostrará uma trama completamente diferente, mas obviamente ainda com a mesma temática criminal. De acordo com o Deadline, o serviço adquiriu os direitos de “Dissecation of a Murder”, livro de Jo Murray previsto para ser lançado em 2026.

A história da vez será protagonizada por uma mulher, Leila Reynolds, a qual enfrentará seu primeiro caso de assassinato. Totalmente fora da sua zona de conforto, ela terá que lutar para manter seus próprios segredos enterrados, uma vez que o réu a exige como defensora e seu marido é o promotor do caso.

A aquisição da história ainda não lançada (e, portanto, não testada com o público) marca uma diferença relevante em relação à primeira temporada, uma vez que ela foi baseada no um livro homônimo de sucesso o qual acabou virando um filme bem-sucedido protagonizado por Harrison Ford em 1990.

De acordo com o site, assim como em outras séries antológicas (por exemplo, “The White Lotus”, da HBO), chegou-se a cogitar que um ou dois personagens da primeira temporada estivessem também na segunda, mas não está claro se isso ainda é uma possibilidade.

