Estreia do dia no Apple TV+: “Você Faria o Mesmo”

Aterrissou hoje no catálogo do Apple TV+ a primeira temporada de “Você Faria o Mesmo” (“Tú También Lo Harías”), nova série de suspense em língua espanhola.

O enredo da série tem início com um assalto à mão armada em um ônibus de Barcelona (Espanha), que acaba culminando na morte de três dos assaltantes. A partir daí, detetives e ex-amantes entram em uma missão para descobrir a verdade por trás das linhas do tempo inconsistentes das seis testemunhas, antes que o tempo acabe.

Reveja o trailer da série abaixo:

Enquanto os personagens navegam em um mundo no qual a percepção frequentemente supera a realidade, o thriller jogará luz sobre a importância da verdade na sociedade de hoje e até onde as pessoas vão para proteger sua versão da realidade.

Criada e escrita por David Victori (que também atua como diretor) e Jordi Vallejo, a série conta com nomes como Pablo Molinero, Ana Polvorosa, José Manuel Poga e Michele Jenner no elenco. Anxo Rodriguez, por sua vez, trabalha como produtor executivo.

Os dois primeiros episódios da série (de um total de oito) já foram disponibilizados no Apple TV+. Os demais serão liberados individualmente nas próximas quartas-feiras, até 11 de dezembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

