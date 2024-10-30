Navegue

Estreia do dia no Apple TV+: “Você Faria o Mesmo”

Bruno Cardoso
30/10/2024 • 08:54
Aterrissou hoje no catálogo do Apple TV+ a primeira temporada de “Você Faria o Mesmo” (“Tú También Lo Harías”), nova série de suspense em língua espanhola.

O enredo da série tem início com um assalto à mão armada em um ônibus de Barcelona (Espanha), que acaba culminando na morte de três dos assaltantes. A partir daí, detetives e ex-amantes entram em uma missão para descobrir a verdade por trás das linhas do tempo inconsistentes das seis testemunhas, antes que o tempo acabe.

Reveja o trailer da série abaixo:

YouTube video

Enquanto os personagens navegam em um mundo no qual a percepção frequentemente supera a realidade, o thriller jogará luz sobre a importância da verdade na sociedade de hoje e até onde as pessoas vão para proteger sua versão da realidade.

Criada e escrita por David Victori (que também atua como diretor) e Jordi Vallejo, a série conta com nomes como Pablo MolineroAna PolvorosaJosé Manuel PogaMichele Jenner no elenco. Anxo Rodriguez, por sua vez, trabalha como produtor executivo.

Os dois primeiros episódios da série (de um total de oito) já foram disponibilizados no Apple TV+. Os demais serão liberados individualmente nas próximas quartas-feiras, até 11 de dezembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
