Apple anuncia programa de reparo para a câmera traseira do iPhone 14 Plus

Luiz Gustavo Ribeiro
01/11/2024 • 20:13
A Apple lançou hoje um novo programa que visa atender consumidores afetados por um problema com a câmera traseira do iPhone 14 Plus. Segundo a empresa, uma “porcentagem muito pequena” de aparelhos desse modelo pode não mostrar nenhuma prévia da câmera traseira.

Esse recall é voltado para unidades vendidas entre 10 de abril de 2023 e 28 de abril de 2024. O iPhone 14 Plus, vale lembrar, foi lançado originalmente em setembro de 2022.

A Apple disponibilizou uma página na qual é possível verificar se seu iPhone 14 Plus é elegível ou não inserindo o número de série do aparelho. Caso seja, a Apple consertará o dispositivo gratuitamente — presumindo que ele não tenha outro(s) tipo(s) de dano(s).

Observação: se o seu iPhone 14 Plus tiver algum dano que impeça a conclusão do reparo, como um vidro traseiro rachado, esse problema precisará ser resolvido antes do serviço. Em alguns casos, pode haver um custo associado ao reparo adicional.

O reparo pode ser realizado em um Centro de Serviço Autorizado Apple (Apple Authorized Service Provider, ou AASP) ou em uma Apple Store, com os consumidores também podendo entrar em contato com o Suporte da Apple para agendar o serviço de entrega por uma transportadora através do Centro de Reparos da Apple. O iPhone será examinado antes de qualquer serviço para verificar se é elegível ao reparo.

A empresa também explica que o programa cobre “modelos qualificados do iPhone 14 Plus” por três anos após a data original de compra. Além disso, se você já pagou por um reparo justamente por esse problema, poderá solicitar um reembolso à Apple.

Ademais, embora seja um programa mundial, a Apple poderá restringir ou limitar o reparo ao país ou região original de compra. Os iPhones reparados pelo programa também não terão sua data de cobertura da garantia estendida.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
