ChatGPT ganha a capacidade de acessar códigos do Xcode no macOS

A OpenAI lançou uma novidade para o ChatGPT no desktop, tornando-o mais útil para usuários do macOS. Ainda em fase beta, a IA agora pode acessar o conteúdo de aplicativos voltados para desenvolvedores, como o VS Code, o Xcode e o Terminal.

Dessa forma, os criadores de aplicativos e jogos não precisarão mais copiar e colar códigos entre o ChatGPT e seus editores — o chatbot já acessa diretamente o que está na tela, facilitando o trabalho e agilizando todo o processo.

https://twitter.com/OpenAIDevs/status/1857129790312272179 ChatGPT 🤝 VS Code, Xcode, Terminal, iTerm2.

O ChatGPT para macOS agora pode trabalhar com apps do seu desktop. Nessa fase beta inicial para assinantes dos planos Plus e Team, você pode permitir que o ChatGPT acesse aplicativos de programação para oferecer respostas mais precisas.

Chamado de “Work with Apps” (“Trabalhar com Apps”, em tradução livre), o recurso está disponível apenas para quem usa macOS — e o usuário pode habilitá-lo quando quiser, com controle total sobre quais apps o ChatGPT pode acessar.

Segundo a OpenAI, quem é assinante dos planos Plus e Team já tem acesso imediato, enquanto as contas Enterprise e Education deverão receber o recurso “nas próximas semanas”.

Por enquanto, a empresa diz estar concentrada em integrar o ChatGPT com ferramentas de desenvolvimento, mas já planeja expandir o recurso para outros tipos de aplicativos, como os de escrita e produtividade.

Embora a inteligência artificial ainda não consiga aplicar automaticamente suas sugestões dentro desses apps, a empresa está buscando formas de tornar esse processo mais simples e ágil no futuro.

Com isso, o ChatGPT começa a concorrer mais de perto com ferramentas como o GitHub Copilot, o qual também ajuda desenvolvedores na programação, mas que ainda não tem essa integração aprofundada com outros apps.

Diferentemente do Copilot, a ferramenta da OpenAI atualmente só lê conteúdo baseado em texto e não faz inserções automáticas de código. A integração depende da API de acessibilidade do macOS para ler o texto visível em apps específicos.

