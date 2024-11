Como resolver problemas matemáticos usando o Freeform [iPhone e iPad]

O aplicativo Freeform recebeu novidades relacionadas a cálculos matemáticos no iOS/iPadOS 18, assim como ocorre no app Calculadora (Calculator) e no Notas (Notes), por meio das Notas de Cálculo (Math Notes).

Publicidade

No caso do Freeform, você pode usar o dedo para escrever os cálculos ou, se tiver um iPad, também usar o Apple Pencil. Veja como utilizar essa função! 😉

Com o Freeform aberto, abra um quadro já existente ou comece um novo, do zero.

Na parte superior, toque nos três pontinhos e, em “Resultados de Cálculos”, escolha como deseja que o iPhone ou o iPad responda aos problemas matemáticos que você inserir: “Inserir Resultados”, “Sugerir Resultados” ou “Desativado”.

Depois, selecione o ícone representado por um lápis e comece a escrever a equação matemática. Insira um sinal de igual ( = ) ou desenhe uma linha horizontal abaixo de um conjunto de números.

No modo “Inserir Resultados”, toque na resposta para abrir a equação; se quiser apagá-la, toque no “X”. Já no modo “Sugerir Resultados”, toque em “Resolver” para adicionar a resposta com uma caligrafia igual à sua.