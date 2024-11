Como enviar cópias de quadros do Freeform [iPhone, iPad e Mac]

O Freeform recebeu algumas boas novidades neste ano, com a chegada do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15.

Além da possibilidade de adicionar cenas, agora você também pode enviar uma cópia de um quadro para qualquer pessoa com apenas um link. Com isso, ela poderá usar essa cópia e personalizá‑la como preferir.

Para isso, basta que você esteja online e com uma sessão iniciada no iCloud. Veja como fazer isso! 😊

Como enviar uma cópia de um quadro no Freeform pelo iPhone/iPad

É possível fazer isso de duas maneiras, enquanto estiver navegando em “Todos os Quadros” ou dentro do próprio quadro.

Para fazer isso no primeiro caso, mantenha o dedo pressionado em cima dele, toque em “Compartilhar” ou, dentro dele, selecione o botão de compartilhar.

Em seguida, toque no menu popup abaixo do nome do quadro e escolha “Enviar Cópia”; depois, se quer, copie o link do iCloud para colá-lo onde quiser ou toque em cima de qualquer pessoa/app na folha de compartilhamento.

Você pode enviar os links link para quantas pessoas desejar; qualquer pessoa com ele poderá baixar a cópia dentro de um prazo de 30 dias.

Como enviar uma cópia de um quadro no Freeform pelo Mac

Na tela “Todos os Quadros”, mantenha a tecla ⌃ control pressionada, clique no quadro que deseja compartilhar e selecione “Compartilhar”. Ou, se preferir, basta clicar com o botão direito do mouse para escolher “Compartilhar”. Depois, selecione o menu popup sob o nome do quadro e escolha “Enviar Cópia”.

Caso esteja dentro de um quadro, clique no ícone de compartilhar, no menu popup perto do nome do quadro e vá em “Enviar Cópia”.