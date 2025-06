“Severance”, do Apple TV+, terá podcast com Ben Stiller e Adam Scott

Ansioso(a) para a segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”)? Pois saiba que agora você terá mais uma forma de se preparar para a nova parte do drama vivido pelos funcionários das Indústrias Lumon: o “The Severance Podcast With Ben Stiller and Adam Scott”.

Publicidade

Apresentado pelo diretor e pela estrela principal da produção, o podcast está marcado para estrear no dia 7 de janeiro e trará, primeiro, discussões a respeito dos episódios da primeira temporada (já disponível) e, depois, debates sobre os aguardadíssimos capítulos da segunda temporada.

Segundo informações da Variety, os episódios que falam sobre os acontecimentos da primeira parte de “Severance” serão liberados diariamente até a chegada da segunda temporada. Já os capítulos que versam sobre a nova parte da produção serão liberados semanalmente, às sextas-feiras — assim como os novos capítulos da série.

“The Severance Podcast With Ben Stiller and Adam Scott”, é claro, contará com participações especiais de outros nomes do elenco, como Zach Cherry (Dylan), John Turturro (Irving) e Britt Lower (Helly). Dan Erickson (criador da série) e Jackie Cohn (produtor executivo) também estão entre os convidados.

Publicidade

Nós nos separamos do mundo por cinco anos fazendo essa série. Embora não tenhamos nenhuma lembrança do que aconteceu durante esse tempo, pensamos que deveríamos fazer um podcast para todos os Innies que não se lembram de ter assistido, em uma tentativa de reintegrá-los com suas memórias do programa.

O programa, vale notar, será hospedado no Audacy Podcasts e produzido pela Pineapple Street Studios (braço do serviço de podcasts) em parceria com a Red Hour (de Ben Stiller) e a Great Scott (de Adam Scott). Jenna Weiss-Berman, EVP do Audacy Podcasts, também comentou a novidade:

Somos grandes fãs de “Severance” e do que Ben e Adam criaram com esta série totalmente original e instigante, e não poderíamos estar mais entusiasmados em fazer parceria com eles para ir aos bastidores e ao mundo de Lumon.

A nova parte da trama, só para recapitular, terá um total de dez episódios e seguirá com a história de Mark Scout (Scott), que trabalha como o líder de uma equipe de funcionários das Indústrias Lumon os quais passaram por um procedimento que separa suas memórias do trabalho de todo o resto da sua vida pessoal. Scout começa, então, a questionar a verdadeira natureza do seu emprego, o que desencadeia uma série de eventos cheios de mistério.

A primeira parte de “Severance” , como dito, já está toda disponível no Apple TV+. A segunda já teve um teaser liberado e estreará em 17 de janeiro de 2025.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.