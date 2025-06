Mac mini com chip M4 Pro tem homologação liberada pela Anatel [atualizado: M4 também]

Um mês depois de ter sido anunciado junto a outros Macs, hoje o Mac mini com o chip M4 Pro foi finalmente homologado no Brasil pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o que basicamente o deixa pronto para ser vendido por aqui.

A nova versão do desktop compacto da Maçã marca o primeiro redesign do modelo desde 2010. Menor, agora o modelo parece bem mais com uma Apple TV 4K, embora seja feito de alumínio.

Como dito, apenas o modelo com o chip M4 Pro (identificado pelo código A3239 ) foi aprovado. Isso significa que resta ainda a aprovação da versão com o chip M4 (modelo A3238 ), o que não deverá demorar para acontecer.

Eis o seu Certificado de Conformidade Técnica:

Constam como unidades fabris do novo Mac mini a FuTaiHua Industrial (na China) e a Fukang Technology Company Limited (no Vietnã), vale notar.

No Brasil, o Mac mini com o chip M4 custará a partir de R$7.500, enquanto o modelo com o M4 Pro sairá a partir de R$17.000, a depender da configuração. Nos EUA, eles saem por US$600 e US$1.400 respectivamente; já em Portugal, por 730€ e 1.680€.



Assim que as vendas do novo computador forem liberadas no Brasil, comentaremos aqui no site!

Atualização03/12/2024 às 09:20

Agora foi a vez do Mac mini de entrada (modelo A3238 ), o qual vem equipado com o chip M4, de ser homologado no Brasil!

Idêntico ao modelo com o chip M4 Pro em termos de design, o computador traz várias das mesmas vantagens da sua versão mais cara, deixando para trás apenas coisas como as portas Thunderbolt 5 (ele ainda usa a quarta geração do padrão).

Eis o seu Certificado de Conformidade Técnica:

Também contam como unidades fabris desse Mac mini a FuTaiHua Industrial (na China) e a Fukang Technology Company Limited (no Vietnã).

