Como mudar o app padrão de ligações de vídeo no Mac

Se você tiver mais de um aplicativo usado para ligações de vídeo instalado no seu Mac, a Apple permite que você escolha qual deles será o padrão — para quando você clicar em um número de telefone que recebeu por email ou encontrou em algum site, por exemplo.

Confira como é supersimples alterar isso no seu computador! 👨‍💻

Abra o app FaceTime (sim, mesmo se quiser definir outro como padrão, é preciso ir por ele) e vá até FaceTime » Ajustes… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command , .

Com a aba “Geral” selecionada, use o menu suspenso localizado ao lado de “Padrão para ligações” e escolha o app que deseja usar — como Microsoft Teams, Skype, Zoom, Cisco Webex, etc.

Simples, assim! 😉