Por que a vida útil dos produtos importa e o que a Apple tem a ver com isso?

Hoje, nós vivemos rodeados por produtos que parecem ter um prazo de validade. Smartphones que começam a dar sinais de cansaço em dois ou três anos, computadores que ficam lentos antes mesmo de você se acostumar com eles… parece que tudo foi feito para ser trocado o mais rápido possível.

A Apple, porém, é uma dessas empresas que, goste-se ou não, faz as coisas de forma diferente. Seus sistemas operacionais (iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS) são projetados para durar. Não só tecnicamente, mas também para oferecer algo que, no mundo da tecnologia, está cada vez mais raro: tempo.

Isso não é só sobre ter um produto funcionando por mais tempo. É sobre confiança. Sobre saber que o dinheiro gasto vai valer a pena e que não será preciso correr para substituir seu dispositivo toda vez que uma atualização nova for lançada.

Uma relação fora da curva

Vamos começar com os números. Quem já comprou um smartphone ou um computador de outra marca conhece bem a história: dois anos de atualizações garantidas; com sorte, mais um terceiro ano. Depois disso, o aparelho perde suporte, fica vulnerável e, eventualmente, ultrapassado.

A Apple faz diferente. Veja o caso do iPhone 6s: lançado em 2015, ele continuou recebendo atualizações de software até 2021. Seis anos de suporte. Essa durabilidade tem impacto direto nos valores dos aparelhos, é claro.

Isso porque iPhones usados costumam ser muito procurados, mesmo depois de anos de uso. Não é só porque são iPhones, mas porque quem compra sabe que eles ainda têm relevância e vão funcionar legal por um bom tempo.

É difícil encontrar isso em outros smartphones. Enquanto muitos perdem valor rapidamente, o celular da Maçã tem uma boa valorização no mercado de usados, o que é ótimo para quem quer dar um upgrade sem gastar tanto.

Isso não é só um ponto técnico. É uma mudança no jeito de consumir tecnologia. É saber que você não está entrando em um ciclo de trocas rápidas e que o seu dispositivo vai permanecer relevante.

O compromisso do macOS com a durabilidade

O Mac é outro exemplo de produto da Apple que entrega durabilidade.

Enquanto muitos fabricantes de PCs oferecem suporte por dois, três ou quatro anos, os Macs vão além. Eles recebem atualizações por pelo menos sete anos — e alguns modelos continuam protegidos com updates de segurança por quase uma década!

Um exemplo clássico é o MacBook Pro de 2012. Esse modelo continuou recebendo atualizações até 2022 — foram nada mais nada menos do que dez anos! Durante todo esse tempo, ele teve acesso a melhorias de segurança, desempenho e até novos recursos.

Com a chegada do Apple Silicon, a história ficou ainda melhor. Os processadores M1, lançados em 2020, trouxeram mais potência e eficiência, mas também reforçaram o compromisso da Maçã com a longevidade.

Agora que o hardware e o software estão integrados, a expectativa é que esses modelos durem até mais de dez anos. Comprar um Mac com o chip M3 ou o M4, hoje, significa investir em um computador que vai continuar relevante por provavelmente mais de uma década inteira.

Novamente, a longevidade dos Macs é mais do que só um detalhe técnico. É algo que muda a relação do usuário com a tecnologia. Quando você compra um Mac, está adquirindo uma ferramenta que vai lhe acompanhar por muitos anos.

E essa confiança — de que ele não só vai durar, mas continuar sendo bom — é o que faz muita gente não pensar duas vezes antes de comprar outro. Porque, no fim das contas, Macs são feitos para durar e para permanecer relevantes.

O impacto na vida real

Mas o que isso significa na prática? Para muita gente, essa longevidade faz toda a diferença. Pense em uma família que não troca de smartphone todo ano. Com um iPhone que dura seis ou sete anos, o aparelho pode acompanhar o filho durante toda a adolescência, sem perder funcionalidades.

Ou, até mesmo, um estudante que compra um MacBook para atender às demandas da faculdade e sabe que o dispositivo vai durar até o início da sua carreira profissional, sem precisar gastar mais com um computador novo.

Há, é claro, o impacto ambiental. O Global E-Waste Monitor estima que geramos mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Parte disso vem da ideia de que dispositivos são descartáveis, que precisam ser trocados a cada dois ou três anos.

Manter um computador por mais tempo reduz o lixo eletrônico, e a Apple reforça isso com materiais reciclados e práticas sustentáveis, tornando o Mac uma escolha ambientalmente consciente.

Dessa forma, a escolha de um dispositivo longevo se torna não apenas financeiramente vantajosa, mas também uma atitude mais consciente em relação ao meio ambiente.

A Apple ajuda a reduzir essa montanha de resíduos ao oferecer suporte prolongado e ao usar materiais reciclados em seus produtos. Isso transforma um simples gesto em algo maior: uma contribuição real para um consumo mais sustentável.

Compromisso que gera lealdade

É impossível não comparar. No mundo Android, mesmo os modelos premium costumam ter três ou quatro anos de atualizações.

Algumas marcas, como a Samsung e o Google, oferecem atualmente até cinco anos de suporte, mas ainda ficam atrás da Apple. No mercado de PCs, a diferença é maior, com muitos perdendo suporte em menos de cinco anos.

Essa diferença não é só uma questão tecnológica, mas sim estratégica: a Apple prioriza o consumidor com dispositivos seguros e relevantes por mais tempo, algo raro em um mercado dominado pela chamada obsolescência programada.

Esse compromisso cria algo raro: confiança. Quando se compra um iPhone, um iPad ou um Mac, é possível ter a certeza de que o dispositivo funcionará bem por anos, sem a necessidade de trocas frequentes ou preocupações com segurança e atualizações.

Essa confiança explica a fidelidade à Apple. Um estudo recente mostrou, por exemplo, que usuários do iPhone são mais fiéis que os do Pixel, não apenas pelo design ou pelo ecossistema, mas porque sabem que o investimento compensa.

Um exemplo para o futuro

Mas afinal, por que mais empresas não seguem o mesmo caminho? Será que não está na hora de outras fabricantes repensarem o tempo de vida média de seus produtos? A Apple mostra que é possível criar dispositivos duradouros sem perder a relevância no mercado — e ainda ganhar a confiança do consumidor.

No final, a perspectiva da Apple vai muito além de tecnologia. É uma filosofia que nos lembra que o tempo é valioso. O tempo que economizamos ao não precisar substituir um dispositivo constantemente. O tempo que passamos usando algo que ainda funciona bem. O tempo que deixamos de desperdiçar com produtos que não duram.

E talvez seja por isso que tantas pessoas escolhem a Apple. Porque, em um mundo onde tudo parece descartável, ela oferece algo mais sólido. Um lembrete de que, às vezes, o mais inovador não é o novo, é o que permanece.

