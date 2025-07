Apple deverá liberar AirPlay, AirDrop e mais recursos do iOS para terceiros na UE

Como informamos ontem, a Comissão Europeia publicou propostas sobre como a Apple deve atender aos requisitos de interoperabilidade decorrentes da Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) do bloco, elaborando medidas direcionadas à abertura de diversas funcionalidades do iOS/iPadOS.

Os reguladores da União Europeia têm até o começo de 2025 para publicar as decisões finais sobre quais medidas a Apple deverá tomar para fornecer acesso a ferramentas dos seus sistemas para outras empresas, conforme exige a DMA.

Enviamos descobertas preliminares à Apple para garantir interoperabilidade livre e efetiva sob o Digital Markets Act.



A Apple deve abrir recursos do iOS como notificações, AirPlay e AirDrop para dispositivos de terceiros, aprimorando a inovação e a escolha do usuário.



A Apple também deve melhorar a transparência e a previsibilidade do processo que os desenvolvedores seguem para solicitar interoperabilidade com recursos do iOS/iPadOS, incluindo tratamento justo de rejeições e cronogramas claros.

Mais: europa.eu/!YjqxfQ



No documento enviado à Apple [PDF], a Comissão descreve formas de a empresa cumprir a interoperabilidade em relação a vários recursos de conectividade do iOS/iPadOS, incluindo notificações, conexão Wi-Fi automática, AirPlay, AirDrop e alternação automática de áudio.

Abrir os recursos de conectividade do iOS e habilitar a interoperabilidade com dispositivos de terceiros levará a uma maior inovação no mercado e melhorará a escolha para usuários do iOS de dispositivos físicos conectados, como smartwatches ou fones de ouvido.

Essas são algumas das determinações feitas pelo bloco, a maioria relacionada à conectividade de dispositivos de terceiros com o iOS/iPadOS:

AirPlay : a Apple disponibilizará a possibilidade de um dispositivo físico de terceiro se tornar um receptor AirPlay, ou seja, permitindo que o dispositivo iOS transmita conteúdo para todos os terceiros interessados, independentemente da categoria do produto, para espelhamento de vídeo, áudio e tela.

: a Apple disponibilizará a possibilidade de um dispositivo físico de terceiro se tornar um receptor AirPlay, ou seja, permitindo que o dispositivo iOS transmita conteúdo para todos os terceiros interessados, independentemente da categoria do produto, para espelhamento de vídeo, áudio e tela. AirDrop : a Apple deverá fornecer uma especificação de protocolo que garanta a terceiros todas as informações necessárias para integrar, acessar e controlar o protocolo AirDrop em um aplicativo ou serviço (inclusive como parte do sistema operacional) em execução em um dispositivo físico de terceiro, a fim de permitir que esses aplicativos e serviços enviem e recebam arquivos de um aparelho iOS.

: a Apple deverá fornecer uma especificação de protocolo que garanta a terceiros todas as informações necessárias para integrar, acessar e controlar o protocolo AirDrop em um aplicativo ou serviço (inclusive como parte do sistema operacional) em execução em um dispositivo físico de terceiro, a fim de permitir que esses aplicativos e serviços enviem e recebam arquivos de um aparelho iOS. Notificações : a Apple deverá fornecer aos aplicativos de terceiros para iOS (por exemplo, apps complementares de um dispositivo físico) os dados completos e metadados de todas as notificações do iOS. O terceiro poderá, então, decidir se e como uma notificação do iOS é retransmitida para o seu dispositivo.

: a Apple deverá fornecer aos aplicativos de terceiros para iOS (por exemplo, apps complementares de um dispositivo físico) os dados completos e metadados de todas as notificações do iOS. O terceiro poderá, então, decidir se e como uma notificação do iOS é retransmitida para o seu dispositivo. Execução em segundo plano : a Apple deverá conceder os mesmos recursos de execução em segundo plano do iOS aos dispositivos físicos de terceiros, incluindo processos para executar ações com relação aos aparelhos conectados.

: a Apple deverá conceder os mesmos recursos de execução em segundo plano do iOS aos dispositivos físicos de terceiros, incluindo processos para executar ações com relação aos aparelhos conectados. Alternação automática de áudio : a Apple deverá implementar uma solução de interoperabilidade que forneça a terceiros acesso ao mesmo recurso de alternação automática de áudio disponível entre dispositivos da Apple, de uma forma que seja igualmente eficaz à sua solução.

: a Apple deverá implementar uma solução de interoperabilidade que forneça a terceiros acesso ao mesmo recurso de alternação automática de áudio disponível entre dispositivos da Apple, de uma forma que seja igualmente eficaz à sua solução. Conexão P2P : a Apple deverá fornecer interoperabilidade com todas as funcionalidades do recurso de conexão Wi-Fi P2P de alta largura de banda que estão disponíveis para os próprios dispositivos físicos da Apple — incluindo, mas não se limitando ao Apple Vision Pro, ao Apple Watch, bem como a quaisquer futuros dispositivos físicos da Apple.

: a Apple deverá fornecer interoperabilidade com todas as funcionalidades do recurso de conexão Wi-Fi P2P de alta largura de banda que estão disponíveis para os próprios dispositivos físicos da Apple — incluindo, mas não se limitando ao Apple Vision Pro, ao Apple Watch, bem como a quaisquer futuros dispositivos físicos da Apple. Emparelhamento por proximidade : a Apple deverá fornecer interoperabilidade com todas as funcionalidades do recurso de emparelhamento acionado por proximidade que estão disponíveis para os seus próprios dispositivos físicos — incluindo, mas não se limitando, ao Apple Vision Pro, ao Apple Watch, bem como a quaisquer futuros dispositivos físicos da Apple.

: a Apple deverá fornecer interoperabilidade com todas as funcionalidades do recurso de emparelhamento acionado por proximidade que estão disponíveis para os seus próprios dispositivos físicos — incluindo, mas não se limitando, ao Apple Vision Pro, ao Apple Watch, bem como a quaisquer futuros dispositivos físicos da Apple. Compartilhamento de Wi-Fi : a Apple deverá disponibilizar a dispositivos físicos de terceiros as Informações de Rede Wi-Fi salvas no dispositivo iOS do usuário final. A Apple não imporá nenhum impedimento ao processo de compartilhamento de Informações de Rede Wi-Fi, como prompts de permissão do usuário, na medida em que estes não estejam em vigor para os próprios dispositivos físicos da Apple.

: a Apple deverá disponibilizar a dispositivos físicos de terceiros as Informações de Rede Wi-Fi salvas no dispositivo iOS do usuário final. A Apple não imporá nenhum impedimento ao processo de compartilhamento de Informações de Rede Wi-Fi, como prompts de permissão do usuário, na medida em que estes não estejam em vigor para os próprios dispositivos físicos da Apple. NFC : a Apple deverá fornecer interoperabilidade efetiva com o controlador NFC de dispositivos iOS no modo Leitor/Gravador para dispositivos físicos de terceiros a partir do framework Core NFC.

De acordo com a Comissão, a Apple só poderá impor restrições técnicas às determinações acima que sejam “razoáveis, estritamente necessárias e proporcionais a terceiros”. O órgão também observou que essas medidas são preliminares e poderão ser ajustadas de acordo com o feedback de terceiros e da Apple, bem como durante outras etapas investigativas.

A companhia, como informamos no artigo de ontem, destacou seu comprometimento em revisar e implementar solicitações de interoperabilidade conforme a DMA quando “viável”, argumentando que as soluções devem “preservar a integridade da plataforma e proteger dados sensíveis do usuário”.

A Comissão tem seis meses a partir da abertura dos dois procedimentos de especificação (ocorrida em setembro passado) para adotar as decisões finais — portanto, até meados de março de 2025. Feito isso, a Comissão determinará se a Apple implementará as medidas “no próximo grande lançamento” do iOS (o 19, a ser apresentado em junho do ano que vem) e até o fim de 2025, no máximo.