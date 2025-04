Inauguração da próxima Apple Store na China ocorrerá em 18/1 [atualizado]

Alguns meses após falarmos aqui sobre os planos da Apple para abrir uma nova loja na China, a companhia oficializou a data de inauguração do seu próximo ponto físico, conforme notado pelo IT Home.

Publicidade

Trata-se da 48ª loja da companhia no país asiático e a primeira em Hefei, capital e maior cidade da província de Anhui. De acordo com a página oficial da Apple, a inauguração ocorrerá às 10h (horário local) do dia 18 de janeiro de 2025.

A loja está localizada no primeiro andar do Vientiane City Shopping Mall e possui cerca de 1.049 metros quadrados. As informações são de que a Apple investiu um total de 34,5 milhões de yuans (mais de R$29 milhões) na unidade.

Como de costume, a empresa também compartilhou uma ilustração personalizada para celebrar a inauguração da loja, a qual pode ser baixada aqui [JPG] e usada como wallpaper em iPhones, iPads e Macs.

via Patently Apple

Atualização, por Bruno Cardoso16/01/2025 às 09:23

A Apple divulgou hoje, apenas dois dias antes da inauguração da Apple MixC Hefei (como a loja será chamada), as primeiras imagens oficiais do seu interior:

De acordo com a companhia, o seu novo ponto empregará mais de 80 pessoas e oferecerá todos os serviços que alguém de pode esperar de uma Apple Store, incluindo o Genius Bar, o Apple Pickup (o qual permite que as pessoas retirem as suas encomendas feitas online) e as sessões gratuitas do Today at Apple.

A vice-presidente sênior de varejo da Apple, Deirdre O’Brien, falou um pouco sobre a nova loja:

“Estamos muito felizes em abrir a Apple MixC Hefei, nossa primeira loja na província de Anhui, e construir conexões mais profundas com nossos clientes na China. Nossa equipe dedicada está animada para dar suporte à comunidade local e fornecer experiências personalizadas que capacitem os clientes, estejam eles procurando atualizar para o mais recente iPhone 16 ou aprender como ir mais longe com seus dispositivos durante nossas sessões educacionais do Today at Apple”.

Além de confirmar a data e o horário de abertura da Apple MixC Hefei, a Maçã aproveitou para lembrar que a edição edição especial dos AirPods 4 para o Ano da Serpente estará disponível para compra no dia da sua inauguração.