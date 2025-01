Terminal: como resetar a Central de Notificações do Mac

A Central de Notificações (Notification Center) do macOS permite, além de conferir os avisos enviados pelos aplicativos instalados na sua máquina, também ver os seus widgets adicionados nessa área, como o de tempo e o de calendário, por exemplo.

Se você está enfrentando algum tipo de problema com essa área ou quer fazer com que ela volte a mostrar os widgets padrões do sistema, um truque usando o Terminal do Mac pode fazê-lo ser restaurado para os ajustes de fábrica. Veja como é supersimples fazer isso! 👨‍💻

Com o Terminal aberto no Mac, digite o seguinte comando e pressione return :

defaults delete com.apple.notificationcenterui; killall NotificationCenter

Com isso, todos os widgets padrões do macOS serão colocados nessa área — assim como o padrão de fábrica, quando você configura o computador pela primeira vez.

Fácil, não?! 😊

