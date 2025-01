Apple Music sugere playlists de sexo entre primeiros resultados da busca

Algo curioso vem acontecendo nos resultados prévios da busca do Apple Music. Ao digitar apenas o termo “playlist” (ou até mesmo parte da palavra), aparecem entre as primeiras colocações sugestões de playlists de sexo.

Não sabemos se elas são as playlists mais populares do serviço com o termo “playlist” no título ou se são as buscas populares por parte dos usuários, mas tanto a sugestão de busca “playlist sexo” quanto indicações de playlists com a temática em si aparecem no app.

Embora mais “escondidas”, as playlists são exibidas também na página com os resultados da busca em si (depois que se toca no botão “buscar”) — embora mais abaixo na lista, visto que o serviço a priorizar a exibição de suas próprias playlists.

Conhecendo o perfil conservador da Apple, as sugestões são bastante curiosas e até contraditórias — e, considerando que muitas crianças/adolescentes usam a busca do Apple Music com frequência, provavelmente é algo que deveria ser evitado e corrigido.

Polêmica no app concorrente

Nos últimos dias, o Spotify foi exposto em uma polêmica parecida, mas bem mais grave: ao pesquisar por determinados artistas, o aplicativo estava efetivamente exibindo vídeos pornográficos entre os resultados, como visto por um usuário no Reddit [+18/NSFW] e coberto pelo The Verge.

Isso mostra o controle bem menos rígido por parte do Spotify no que tange ao que é publicado na plataforma — embora o serviço, obviamente, remova esse tipo de conteúdo após ser devidamente notificado.