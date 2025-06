Apple Music libera 3 meses grátis de assinatura para novos usuários

A Apple está dando neste fim de ano um presentaço para quem nunca assinou o Apple Music: três meses grátis do serviço, sem nenhuma pegadinha ou custo adicional durante o período.

Para aproveitar a oferta, basta abrir o aplicativo Música no iOS ou Apple Music no Android com a Conta Apple devidamente conectada e tocar/clicar no banner com a oferta — ou acessá-la a partir da página especial.

Resgate no iPhone, no iPad, no Mac ou no Android e tenha acesso a um dos maiores catálogos de música do mundo, sem anúncios. Com a melhor qualidade de áudio, Áudio Espacial imersivo e conteúdo exclusivo.

Como não há compromisso na assinatura, é possível cancelá-la a qualquer momento. Caso cancele, o serviço continuará rolando após o cancelamento até o fim do período de testes sem nenhuma cobrança — ou será renovado após três meses caso permaneça ativo.

De acordo com a Apple, a oferta ficará disponível até 7 de janeiro de 2025 e só é válida para quem nunca assinou o Apple Music ou o Apple One e nem teve acesso ao serviço por meio do Compartilhamento Familiar.

Spotify também disponibiliza 3 meses grátis

Caso o serviço da Maçã não seja a sua praia, o Spotify também está disponibilizando três meses grátis do Premium para novos assinantes — basta entrar no app, fazer o resgate do benefício e ativar a sua conta.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

