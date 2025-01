Artronic Design lança Komutr, par de fones de ouvido sem fio com MagSafe

Quem aí já viu aquelas cases para iPhone com um espaço na parte de trás para um par de AirPods? Por mais estranhas que elas possam parecer à primeira vista, esses acessórios buscam satisfazer um desejo muito comum entre usuários: o de manter os fones de ouvido perto do telefone — afinal, é muito fácil perdê-los de vista, não é mesmo?

Às vésperas da Consumer Electronics Show (CES) 2025, a fabricante de acessórios Artronic Design revelou um novo produto que pretende levar esse conceito para um outro nível: os Komutr — o primeiro par de fones de ouvido totalmente sem fio compatível com a tecnologia MagSafe, da Apple.

A grande sacada dos Komutr é o seu estojo de carregamento, que se prende ao iPhone magneticamente. Com um formato que lembra a saudosa (ou não?) Bateria MagSafe, ele tem apenas 1,19cm de espessura, permitindo que você mantenha seus fones de ouvido sempre ao seu alcance sem atrapalhar a usabilidade do telefone.

Com uma porta USB-C para carregamento, a case também é compatível com carregamento sem fio e pode funcionar como um suporte para o iPhone, o que é bem útil na hora de assistir a vídeos, por exemplo. Segundo a Artronic, a case traz uma bateria de 800mAh capaz de recarregar os fones em si até 5x com uma única carga. Ela, porém, não é capaz de recarregar o iPhone e também não drena a bateria do dispositivo.

Os fones, por sua vez, também contam com um perfil bastante fino e suportam uma série de controles por toque, além de possuírem múltiplas pontas de silicone para garantir o encaixe perfeito. Em termos de áudio, eles vêm com drivers de 8mm que prometem uma boa qualidade de som.

E os recursos não param por aí: assim como modelos mais caros (como os AirPods 4 e Pro 2, da Apple), eles contam com Cancelamento Ativo de Ruído (ANC, na sigla em inglês), bem como Cancelamento de Ruído Ambiente (ENC) — recurso que, segundo a Artronic deverá melhorar a qualidade de chamadas de voz ao reduzir ruídos ao redor do usuário.

Todos os recursos dos fones podem ser controlados por um app para smartphones, o qual também se chama Komutr. Além disso, embora o público-alvo da Artronic claramente sejam donos de iPhones, os fones também funcionam perfeitamente com aparelhos Android.

Disponíveis por US$100, os Komutr podem ser adquiridos pelo site oficial da Artronic.

via Neowin