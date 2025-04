Como adicionar pessoas em chamadas de vídeo do FaceTime na Apple TV

O aplicativo FaceTime está disponível nas Apple TVs desde o tvOS 17, permitindo que você use a câmera do seu iPhone ou iPad para fazer ligações de vídeo na telona da sua televisão.

Além de chamadas individuais, é possível adicionar múltiplas pessoas nessas conversas enquanto elas já estiverem acontecendo. Veja como é simples! 📺

Enquanto estiver na chamada de vídeo, apoie o dedo no clickpad do Siri Remote ou na tela de toque, ou pressione para cima no círculo da área do clickpad do controle.

Clique no “i”, em “Adicionar Pessoas” para selecionar um ou mais contatos da sua lista, e vá até “Adicionar Pessoas”. Pronto!

