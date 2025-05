Médicos debatem rápida aceitação do Apple Vision Pro em cirurgias

Médicos e outros profissionais da área da saúde de dez países se reuniram em San Diego (na Califórnia, Estados Unidos) para debater e explorar o uso do Apple Vision Pro — especialmente no modo como ele pode transformar ainda mais procedimentos e atendimento ao paciente, conforme divulgado pela Fast Company.

Organizado pela Sharp HealthCare, o evento corrobora a adoção do dispositivo por instituições de saúde desde o seu lançamento, no ano passado. Além das vantagens no uso, os profissionais de saúde também destacam o preço do dispositivo (US$3.500 nos EUA), que é mais barato do que muitos dos demais equipamentos médicos.

O impacto do dispositivo, por exemplo, já é evidente na UC San Diego Health. Lá, os cirurgiões realizaram mais de 50 procedimentos usando o Vision Pro. O Dr. Ryan Broderick, cirurgião da UCSD, foi pioneiro no uso do headset em cirurgias minimamente invasivas após identificar um problema comum: a desorganização de monitores em salas de cirurgia forçando os cirurgiões a posições desconfortáveis.

A integração do dispositivo com o ecossistema da Apple também acelerou a adoção, com o Dr. Tommy Korn, da Sharp HealthCare, observando que 90% de seus médicos usam iPhones.

Para o futuro, os profissionais vislumbram aplicações mais amplas para o headset. O Dr. Broderick vê potencial para treinamento cirúrgico aprimorado por meio de mentoria online. Já Korn sugere possibilidades de tratamento de saúde mental, meditação, atividades terapêuticas, preparação de pacientes para cirurgia, entre outras.

