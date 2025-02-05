Navegue

Jogo DOOM é executado em adaptador de Lightning para HDMI da Apple

Lucas Miranda Magalhães
05/02/2025 • 17:37

Tentar instalar o game DOOM nos mais inusitados dispositivos se tornou um passatempo instigante para desenvolvedores — que já rodaram o jogo no Apple Watch e até na finada Touch Bar do MacBook Pro.

Em um vídeo publicado no YouTube, é possível ver o game rodando em algo ainda mais inesperado: o adaptador de Lightning para AV Digital da Apple. Apesar de estar conectado a um monitor e um Mac, o jogo está de fato sendo executado no acessório.

YouTube video

Isso só foi possível uma vez que o adaptador contém, internamente, um processador capaz de rodar uma versão primitiva do iOS — reduzida apenas a recursos básicos de vídeo, já que o Lightning por si só não possui bandwidth (largura de banda) suficiente para processar HDMI.

No entanto, fazer o jogo rodar na CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. do adaptador não foi uma tarefa fácil, pois assim como outros dispositivos da Apple, as opções de programação são bastante restritas.

DOOM é um conhecido jogo de tiro em primeira pessoa e, por ter critérios de programação muito antigos, não exige grande poder de processamento para ser executado — o que permitiu que usuários explorassem suas habilidades e criatividade para tentar rodá-lo em diversos dispositivos.

via MacRumors

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
