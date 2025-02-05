Jogo DOOM é executado em adaptador de Lightning para HDMI da Apple

Tentar instalar o game DOOM nos mais inusitados dispositivos se tornou um passatempo instigante para desenvolvedores — que já rodaram o jogo no Apple Watch e até na finada Touch Bar do MacBook Pro.

Em um vídeo publicado no YouTube, é possível ver o game rodando em algo ainda mais inesperado: o adaptador de Lightning para AV Digital da Apple. Apesar de estar conectado a um monitor e um Mac, o jogo está de fato sendo executado no acessório.

Isso só foi possível uma vez que o adaptador contém, internamente, um processador capaz de rodar uma versão primitiva do iOS — reduzida apenas a recursos básicos de vídeo, já que o Lightning por si só não possui bandwidth (largura de banda) suficiente para processar HDMI.

No entanto, fazer o jogo rodar na CPU do adaptador não foi uma tarefa fácil, pois assim como outros dispositivos da Apple, as opções de programação são bastante restritas.

DOOM é um conhecido jogo de tiro em primeira pessoa e, por ter critérios de programação muito antigos, não exige grande poder de processamento para ser executado — o que permitiu que usuários explorassem suas habilidades e criatividade para tentar rodá-lo em diversos dispositivos.

