Promoções na App Store: Pill Counter, War Mongrels, Somnus e mais!

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!
O Pill Counter, criado pelo pessoal da RockyBrain, é um aplicativo que — como o nome já diz — serve para contar pílulas.
A proposta é a de simplificar a sua rotina de medicamentos, permitindo que você capture uma imagem ou use uma foto para contar o número de comprimidos sem esforço.
Contando com uma interface simples e intuitiva, o aplicativo oferece ainda suporte a ditado, além de permitir acompanhar a sua agenda de medicamentos. Aproveite a oferta e baixe já! 💊
Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$280 em descontos:
Jogos
Jogo de estratégia.
Jogo de baseball.
Puzzles.
Aplicativos
Utilitário para anestesiologistas.
Utilitário para estudo.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃♂️➡️