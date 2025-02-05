Promoções na App Store: Pill Counter, War Mongrels, Somnus e mais!

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O Pill Counter, criado pelo pessoal da RockyBrain, é um aplicativo que — como o nome já diz — serve para contar pílulas.

A proposta é a de simplificar a sua rotina de medicamentos, permitindo que você capture uma imagem ou use uma foto para contar o número de comprimidos sem esforço.

Contando com uma interface simples e intuitiva, o aplicativo oferece ainda suporte a ditado, além de permitir acompanhar a sua agenda de medicamentos. Aproveite a oferta e baixe já! 💊

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$280 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de baseball.

Publicidade

Puzzles.

Aplicativos

Utilitário para anestesiologistas.

Utilitário para estudo.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️