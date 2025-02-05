Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Pill Counter, War Mongrels, Somnus e mais!

Marcelo Melo
05/02/2025 • 21:20

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O Pill Counter, criado pelo pessoal da RockyBrain, é um aplicativo que — como o nome já diz — serve para contar pílulas.

A proposta é a de simplificar a sua rotina de medicamentos, permitindo que você capture uma imagem ou use uma foto para contar o número de comprimidos sem esforço.

Contando com uma interface simples e intuitiva, o aplicativo oferece ainda suporte a ditado, além de permitir acompanhar a sua agenda de medicamentos. Aproveite a oferta e baixe já! 💊

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$280 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de baseball.

Publicidade

Puzzles.

Aplicativos

Utilitário para anestesiologistas.

Utilitário para estudo.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Apple TV+ anuncia “KPOPPED”, série de batalha musical com PSY e Megan Thee Stallion
Próx. Post

O que significa a imagem de um iPhone e uma Apple TV na tela do seu televisor
Posts relacionados