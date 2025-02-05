Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple TV+ anuncia “KPOPPED”, série de batalha musical com PSY e Megan Thee Stallion

Luiz Gustavo Ribeiro
05/02/2025 • 21:06

O Apple TV+ acaba de anunciar “KPOPPED”, uma nova série de batalhas musicais estrelando PSY, o líder das paradas internacionais que ajudou a levar o K-pop ao mundo com sua sensação global “Gangnam Style”, e a superestrela (que também é produtora executiva) vencedora de três prêmios Grammy Megan Thee Stallion.

A produção terá oito episódios e, em cada um deles, ídolos globais reimaginam alguns dos maiores maiores sucessos e colaboram com seus ícones para entregar performances de batalha espetaculares, com um público ao vivo de Seul (na Coreia do Sul) escolhendo o vencedor da melhor nova música de K-pop.

A série é criada pelo também produtor executivo Lionel Richie, tem produção executiva de Moira Ross, Miky Lee e Greg Foster, junto a Harry H.K. Shin, Jake Hong e Ki-woong Kim. Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening e David Tibballs são produtores executivos pela Eureka Productions, ao lado de Bruce Eskowitz.

Vale notar que essa não é a primeira série do Apple TV+ com foco no mundo K-pop; em agosto passado, o serviço estreou “Ídolos do K-pop” (“K-Pop Idols”), docussérie que já está disponível na plataforma.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
