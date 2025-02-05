Apple TV+ anuncia “KPOPPED”, série de batalha musical com PSY e Megan Thee Stallion

O Apple TV+ acaba de anunciar “KPOPPED”, uma nova série de batalhas musicais estrelando PSY, o líder das paradas internacionais que ajudou a levar o K-pop ao mundo com sua sensação global “Gangnam Style”, e a superestrela (que também é produtora executiva) vencedora de três prêmios Grammy Megan Thee Stallion.

A produção terá oito episódios e, em cada um deles, ídolos globais reimaginam alguns dos maiores maiores sucessos e colaboram com seus ícones para entregar performances de batalha espetaculares, com um público ao vivo de Seul (na Coreia do Sul) escolhendo o vencedor da melhor nova música de K-pop.

A série é criada pelo também produtor executivo Lionel Richie, tem produção executiva de Moira Ross, Miky Lee e Greg Foster, junto a Harry H.K. Shin, Jake Hong e Ki-woong Kim. Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening e David Tibballs são produtores executivos pela Eureka Productions, ao lado de Bruce Eskowitz.

Vale notar que essa não é a primeira série do Apple TV+ com foco no mundo K-pop; em agosto passado, o serviço estreou “Ídolos do K-pop” (“K-Pop Idols”), docussérie que já está disponível na plataforma.

