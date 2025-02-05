Apple patenteia tecnologia para controlar dispositivos ao apontar o iPhone

Uma nova patente registrada pela Apple no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, ou USPTO), vista pelo AppleInsider, aponta para a possibilidade de iPhones serem capazes de controlar dispositivos apenas ao serem apontados para eles.

Denominada “Controlando Dispositivos Eletrônicos com Base em Alcance sem Fio”, a patente menciona de maneira genérica um “dispositivo sem fio” que funcionaria como uma espécie de controle remoto, o qual controlaria outros aparelhos de acordo com coisas como proximidade, gestos e sensores.

A tecnologia tornaria possível, por exemplo, estender a atual funcionalidade de controle remoto da Apple TV presente no iPhone. Bastaria apontar o iPhone para a TV e fazer determinado gesto para trocar de canal ou mudar o volume, por exemplo, sem interação direta com a interface.

Além da aplicação óbvia em uma televisão, a novidade também poderia ser útil para controlar dispositivos de casa inteligente, como o hub inteligente que a Maçã supostamente planeja lançar neste ano, cafeteiras, cortinas e outras coisas que poderiam ser controladas à distância.

Com base nas intenções do usuário e nos dispositivos que ele poderia controlar, esse sistema inteligente também contaria com algum mecanismo de autenticação para garantir o controle apenas dos aparelhos autorizados. De alguma forma, ele não necessitaria da biometria do usuário.

Atualmente, o iPhone já pode ser utilizado como um dispositivo para desbloquear o Mac e, por outro lado, pode ser desbloqueado usando o Apple Watch. Pode ser que a Apple pense em seguir a mesma lógica para implementar sua ideia no futuro — se é que ela será de fato implementada.

