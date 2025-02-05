Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple patenteia tecnologia para controlar dispositivos ao apontar o iPhone

Douglas Nascimento
05/02/2025 • 20:37
Foto de Clique Images no Unsplash
Homem usando um iPhone

Uma nova patente registrada pela Apple no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, ou USPTO), vista pelo AppleInsider, aponta para a possibilidade de iPhones serem capazes de controlar dispositivos apenas ao serem apontados para eles.

Publicidade

Denominada “Controlando Dispositivos Eletrônicos com Base em Alcance sem Fio”, a patente menciona de maneira genérica um “dispositivo sem fio” que funcionaria como uma espécie de controle remoto, o qual controlaria outros aparelhos de acordo com coisas como proximidade, gestos e sensores.

Posts relacionados

A tecnologia tornaria possível, por exemplo, estender a atual funcionalidade de controle remoto da Apple TV presente no iPhone. Bastaria apontar o iPhone para a TV e fazer determinado gesto para trocar de canal ou mudar o volume, por exemplo, sem interação direta com a interface.

Além da aplicação óbvia em uma televisão, a novidade também poderia ser útil para controlar dispositivos de casa inteligente, como o hub inteligente que a Maçã supostamente planeja lançar neste ano, cafeteiras, cortinas e outras coisas que poderiam ser controladas à distância.

Patente da Apple para controlar dispositivos ao apontar

Com base nas intenções do usuário e nos dispositivos que ele poderia controlar, esse sistema inteligente também contaria com algum mecanismo de autenticação para garantir o controle apenas dos aparelhos autorizados. De alguma forma, ele não necessitaria da biometria do usuário.

Publicidade

Atualmente, o iPhone já pode ser utilizado como um dispositivo para desbloquear o Mac e, por outro lado, pode ser desbloqueado usando o Apple Watch. Pode ser que a Apple pense em seguir a mesma lógica para implementar sua ideia no futuro — se é que ela será de fato implementada.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

iPhone 15 Pro Max liderou vendas de celulares com as melhores baterias na OLX
Próx. Post

Apple TV+ anuncia “KPOPPED”, série de batalha musical com PSY e Megan Thee Stallion
Posts relacionados